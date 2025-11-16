CAFE MELI
Γρηγόρης

SPORTS

Εντυπωσιακή νίκη του Αγίου Νικολάου Europlan επί του ΑΟΚ Ιεράπετρας με 102-63

Με επιβλητική εμφάνιση και υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan επικράτησε του ΑΟΚ Ιεράπετρας με τελικό σκορ 102-63, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Κρήτης Ανδρών σε κατάμεστο από κόσμο κλειστό του Αγίου Νικολάου το απόγευμα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους και «χτίζοντας» γρήγορα μια σημαντική διαφορά (31-18). Η ομάδα της Ιεράπετρας προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο δεκάλεπτο (16-17), όμως οι παίκτες του Μανώλη Καρλάφτη συνέχισαν με συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα σε άμυνα και επίθεση. Στο τρίτο δεκάλεπτο (25-19) ο Άγιος Νικόλαος διατήρησε τον έλεγχο, ενώ στο τελευταίο μέρος του αγώνα (30-9) ανέβασε εκ νέου ρυθμό, φτάνοντας τελικά σε μια άνετη και εντυπωσιακή νίκη.

Στατιστικά δεκαλέπτων:

31-18, 16-17, 25-19, 30-9

Σύνθεση και σκόρερς

Άγιος Νικόλαος Europlan (Εμμανουήλ Καρλάφτης):

Άγγελος Λαγουδάκης 22 (4)

Αντώνιος Νικητάκης 26

Εμμανουήλ Μήλας 14

Ευστράτιος Αντιφιλιώτης 13 (3)

Σόλωνας-Χρυσοβαλάντης Βλαχάκης 10 (2)

Στυλιανός Γκαμπέλης 5 (1)

Βασίλειος Κοπανιστός 7

Εμμανουήλ Σταυρακάκης 3 (1)

Χρήστος Κωνσταντάρας 2

Ιωάννης Χατζάκης

Νικόλαος Κουτουλάκης

ΑΟΚ Ιεράπετρα (Ιωάννης Γαϊτανάκης):

Ιωάννης Καραλάκης 16 (1)

Δημήτριος Αρώνης 5

Γεώργιος Καλαϊτζάκης 16 (4)

Ιωάννης Πατεράκης 3

Εμμανουήλ Αρώνης 7

Χαράλαμπος Πάγκαλος 11

Φίλιππος Ζερβακάκης 2

Γεώργιος Στρατάκης 2

Γεώργιος Χατζιωαννίδης 1

Εμμανουήλ Τσακιράκης

Οδυσσέας Νάτσος

Σοφοκλής Καμίνης

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου Europlan συνεχίζει δυναμικά τις υποχρεώσεις της στο Πρωτάθλημα Κρήτης, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και με ξεκάθαρους στόχους για τη συνέχεια.

