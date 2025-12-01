CAFE MELI
Διπλή νίκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan – Επιβλητικές εμφανίσεις από Ανδρικό και Παιδικό τμήμα

01/12/2025
Με δύο εντυπωσιακές νίκες ολοκληρώθηκε το μπασκετικό Σάββατο 29 Νοεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, όπου τα τμήματα Ανδρών και Παίδων του συλλόγου επιβεβαίωσαν την αγωνιστική τους άνοδο και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων.

Ανδρικό τμήμα: Άγιος Νικόλαος EUROPLAN – ΑΕ Πλατανιά 84-35

Η ανδρική ομάδα του Αγίου Νικολάου EUROPLAN πραγματοποίησε μια από τις πιο πειστικές φετινές της εμφανίσεις, επικρατώντας με 84-35 της ΑΕ Πλατανιάς. Η ομάδα του Μάνου Καρλάφτη επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο, διατηρώντας υψηλή ένταση και στα τέσσερα μέρη του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 20-9, 25-12, 19-10, 20-4

Σκόρερς – Άγιος Νικόλαος EUROPLAN (Μάνος Καρλάφτης):
Σκανδαλάκης 4, Λαγουδάκης 16 (4), Βλαχάκης 9 (3), Σταυρακάκης 16 (2), Κοπανιστός 4, Αντιφυλιώτης 9 (1), Μήλας 10 (1), Κουτουλάκης 2, Χατζάκης 9 (1), Κωνσταντάρας 5 (1), Γκαμπέλης.

ΑΕ Πλατανιάς (Δαυιδία Τσώνη):
Βάμβακας 13, Ζαγαρής 8, Κρεμασμένος 3, Λιονάκης, Καζάνης 8, Κλησιάρχης, Παπαδοκωνσταντάκης 3, Μιγαδάκης, Καλατζάκης, Λέκα.

Η διάθεση για πίεση, η ομαδικότητα και οι σωστές επιλογές στην επίθεση οδήγησαν σε μια καθαρή νίκη, με όλους τους παίκτες να προσφέρουν σημαντικά στο παρκέ.

Παιδικό τμήμα: Άγιος Νικόλαος – Ανδρογέας 99-38

Το παιδικό τμήμα σε αγώνα που προηγήθηκε του ανδρικού  στον ίδιο ρυθμό, επιτυγχάνοντας μια ευρεία νίκη με 99-38 απέναντι στον Ανδρογέα. Με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και συνεχείς λύσεις στην επίθεση, οι νεαροί αθλητές του Αγίου Νικολάου κυριάρχησαν απόλυτα στην αναμέτρηση.

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan συγχαίρει όλα τα παιδιά και το προπονητικό επιτελείο για τις επιτυχίες και ευχαριστεί τους φιλάθλους που στήριξαν και πάλι με θέρμη τις προσπάθειες των ομάδων μας.

