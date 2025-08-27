Champions League: Οι υποψήφιες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός

CAFE MELI
Η Μπόντο μαζί με την μεγάλη έκπληξη από το Καζακστάν, Καϊράτ Αλμάτι και φυσικά την τρομερή Πάφο έκλεισαν εισιτήρια για την τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης, με το παζλ των γκρουπ δυναμικότητας και την τελική 36αδα να βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την ολοκλήρωση.

Οι 32 εκ των 36 ομάδων άλλωστε που θα συμμετέχουν στο επόμενο Champions League έχουν γίνει ήδη γνωστές, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (27/8) θα συμπληρωθεί εντελώς το παζλ όταν γίνουν γνωστοί κι οι υπόλοιποι τέσσερις σύλλογοι που θα πάρουν στα χέρια τους τα τελευταία εισιτήρια.

ΧΡΥΣΟΣ

Εισιτήρια που θα προκύψουν μέσα από τα ζευγάρια Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος, Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε, Μπριζ – Ρέινζτερς και Κοπεγχάγη – Βασιλεία, στις μάχες που θα ρίξουν την αυλαία στην προκριματική φάση. Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, αλλά η θέση του δεν έχει πλέον και πάρα πολύ μεγάλη σημασία.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο φορμάτ της φάσης των ομίλων, πλέον οι συμμετέχουσες ομάδες κληρώνονται με δυο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας (1ο,2ο,3ο,4ο) στη League Phase που θα ολοκληρωθεί μέσα σε οκτώ αγωνιστικές.

NOVA

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Champions League.

1o γκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Μάντσεστερ Σίτι
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Ίντερ
Τσέλσι
Ντόρτμουντ
Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ

Άρσεναλ
Λεβερκούζεν
Ατλέτικο Μαδρίτης
Αταλάντα
Βιγιαρεάλ
Γιουβέντους
Άιντραχτ Φρανκφούρτης

3ο γκρουπ

Τότεναμ
Αϊντχόφεν
Άγιαξ
Νάπολι
Σπόρτινγκ
Ολυμπιακός
Σλάβια Πράγας
Μπόντο
Μαρσέιγ

4ο γκρουπ

Μονακό
Γαλατάσαραϊ
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Αθλέτικ Μπιλμπάο
Νιούκαστλ
Πάφος
Καϊράτ Αλμάτι

