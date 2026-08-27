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Champions League: Οι 36 ομάδες που προκρίθηκαν στην League Phase

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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Το παζλ της League Phase του Champions League συμπληρώθηκε, καθώς και τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για τη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση βρήκαν κάτοχο. H AEΚ του Νίκολιτς επέστρεψε στην μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή έπειτα από οκτώ χρόνια και από τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27 Ιανουαρίου θα δώσει δεδομένα 8 παιχνίδια στη League Phase. Όλα πλέον είναι έτοιμα για τη νέα σεζόν του κορυφαίου διασυλλογικού θεσμού, με την κλήρωση να διεξάγεται το απόγευμα της Πέμπτης (27/8), στις 19:00, στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό.

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H AEK μπαίνει στην κλήρωση με ευρωπαϊκό συντελεστή 22.500 και θα τοποθετηθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Πέρα από την “Ένωση”, οι τελευταίες ομάδες που προκρίθηκαν στην League Phase είναι η Βίκινγκ που κατατρόπωσε με 3-1 τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η Φενερμπαχτσέ που “λύγισε” με 2-1 τη Λυών μέσα στη Γαλλία, ενώ εκκρεμεί το Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας που βρίσκεται σε εξέλιξη και οδηγείται στην παράταση (οι δυο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1 στο πρώτο παιχνίδι των playoffs).

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Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ διαφορετικές ομάδες. Δύο από το Pot 1, δύο από το Pot 2, δύο από το Pot 3 και δύο ακόμη από το δικό της, το Pot 4. Κόντρα σε κάθε ζευγάρι pot θα δώσει ένα παιχνίδι εντός και ένα εκτός έδρας, με το συνολικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες στην Allwyn Arena και τέσσερις εκτός έδρας.

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Το σύστημα διεξαγωγής του Champions League

Από τη σεζόν 2024/25 το Champions League έχει αφήσει πίσω του την παραδοσιακή μορφή των ομίλων, με 36 ομάδες να συμμετέχουν πλέον σε μία ενιαία League Phase. Κάθε ομάδα θα δώσει οκτώ αγώνες απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας. Όλες οι ομάδες θα βρίσκονται στην ίδια βαθμολογία και κάθε αποτέλεσμα θα έχει τη δική του βαρύτητα στη μάχη για την πρόκριση.

Οι πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν απευθείας την παρουσία τους στη φάση των “16”. Αντίθετα, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως 24 θα οδηγηθούν στα playoffs, όπου θα διεκδικήσουν τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια για τους “16”. Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που θα καταλάβουν τις θέσεις 17-24, ενώ οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων που θα τερματίσουν στις θέσεις 9-16.

Για τις ομάδες που θα βρεθούν στις θέσεις 25 έως 36, το ευρωπαϊκό ταξίδι ολοκληρώνεται, χωρίς συνέχεια σε άλλη διοργάνωση. Παράλληλα, η τελική θέση κάθε ομάδας στη League Phase θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μονοπατιού που θα ακολουθήσει στα νοκ-άουτ.

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase του Champions League

A’ ΓΚΡΟΥΠ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Β’ ΓΚΡΟΥΠ

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)
Άστον Βίλα (Αγγλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)
Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο)
Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)
PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Γ’ ΓΚΡΟΥΠ

Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατασαράι (Τουρκία)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Δ’ ΓΚΡΟΥΠ

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
ΛΑΣΚ (Αυστρία)
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)
Tσέλιε (Σλοβενία) ή Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) *
Βίκινγκ (Νορβηγία)
ΑΕΚ (Ελλάδα)

* Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην παράταση

Το αγωνιστικό καλεντάρι και οι σημαντικές ημερομηνίες του Champions League

Η League Phase θα διεξαχθεί σε οκτώ αγωνιστικές, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

1η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2026
2η αγωνιστική: 13-14 Οκτωβρίου 2026
3η αγωνιστική: 20-21 Οκτωβρίου 2026
4η αγωνιστική: 3-4 Νοεμβρίου 2026
5η αγωνιστική: 24-25 Νοεμβρίου 2026
6η αγωνιστική: 8-9 Δεκεμβρίου 2026
7η αγωνιστική: 19-20 Ιανουαρίου 2027
8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027

Ο δρόμος προς τον τελικό

Μετά την ολοκλήρωση της League Phase, η δράση περνά στα νοκ-άουτ. Η κλήρωση των playoffs θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2027, με τα πρώτα παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα για τις 16-17 Φεβρουαρίου και τις ρεβάνς για τις 23-24 Φεβρουαρίου. Η κλήρωση της φάσης των “16” θα ακολουθήσει στις 26 Φεβρουαρίου 2027, ενώ τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 9-10 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 16-17 Μαρτίου.

Στη συνέχεια, τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για τις 6-7 και 13-14 Απριλίου, ενώ τα ημιτελικά θα διεξαχθούν στις 27-28 Απριλίου και 4-5 Μαΐου 2027. Η σεζόν θα κορυφωθεί στις 5 Ιουνίου 2027, όταν οι δύο φιναλίστ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό του Champions League, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο Μετροπολιτάνο.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
Ανάγνωση 3 λεπτών
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