Η ανάλυση της Super League για τους αγωνιστικούς χώρους

Κατά το πρώτο δίμηνο του 2026 καταγράφηκε ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή στη βροχόπτωση στις πόλεις όπου αγωνίζονται ομάδες στο Πρωτάθλημα Stoiximan Superleague. Η αύξηση αυτή δεν ήταν απλώς στατιστική, αλλά ουσιαστική ως προς το υδρολογικό φορτίο που δέχθηκαν οι αγωνιστικοί χώροι.

Παρά τις αντικειμενικά ιδιαίτερα επιβαρυμένες κλιματικές συνθήκες, οι αγωνιστικοί χώροι της Superleague όχι μόνο διατήρησαν το επίπεδο ποιότητάς τους, αλλά σε όλες τις περιοχές με βάση τις έως τώρα φετινές μετρήσεις παρουσίασαν βελτίωση.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο τεχνικής διαχείρισης από όλες τις ομάδες που απαρτίζουν τη Superleague, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αποστράγγισης και την επιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται στη συντήρηση των γηπέδων από τους εξειδικευμένους συνεργάτες των ΠΑΕ-Μελών της διοργανώτριας αρχής του κορυφαίου επαγγελματικού διασυλλογικού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της χώρας μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τρίπολη, όπου η αύξηση της βροχόπτωσης έφτασε το 232,1%, δηλαδή +256 χιλιοστά νερού σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Για να γίνει πιο κατανοητό το ύψος βροχόπτωσης, αυτό σημαίνει ότι το γήπεδο επιβαρύνθηκε μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα με περίπου 60 επιπλέον βυτιοφόρα νερού (τύπου 20 τόνων), όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά νερού στους δρόμους. Με βάση αυτό το γεγονός αντιλαμβάνεται κανείς την αξία της φετινής ανακατασκευής του αγωνιστικού χώρου του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Αντίστοιχα, στο Αγρίνιο καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 92,7%, που μεταφράζεται σε +169 χιλιοστά νερού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το γήπεδο δέχθηκε περίπου 169 επιπλέον τόνους νερού ανά στρέμμα μέσα στην ίδια χρονική περίοδο.

Στην Πεντέλη (Αττική) η αύξηση ανήλθε σε +121,8 χιλιοστά, δηλαδή περίπου 120 επιπλέον τόνους ανά στρέμμα, ενώ στον Πειραιά σημειώθηκε αύξηση 94,7%, που αντιστοιχεί σε +85,8 χιλιοστά νερού. Τα μεγέθη αυτά καταδεικνύουν το εξαιρετικά αυξημένο υδρολογικό φορτίο που δέχθηκαν οι αγωνιστικοί χώροι των ομάδων που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League.

Επιπλέον, μεγάλο μέρος των αγωνιστικών υποχρεώσεων διεξάχθηκε είτε υπό βροχόπτωση είτε σε συνθήκες άμεσα μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Παρά το γεγονός αυτό, όλοι οι αγώνες της Super League πραγματοποιήθηκαν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, τόσο ως προς την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, όσο και ως προς την αγωνιστική ποιότητα (playability) των επιφανειών.

Σημαντικό επιστημονικό στοιχείο αποτελεί επίσης η παρατεταμένη νεφοκάλυψη που συνόδευσε τις περιόδους αυξημένων βροχοπτώσεων. Η αυξημένη νεφοκάλυψη συνεπάγεται μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία και συνεπώς χαμηλότερη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία (PAR – Photosynthetically Active Radiation). Αυτό οδηγεί σε μειωμένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, περιορισμένη παραγωγή υδατανθράκων και βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης του φυτού, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δυνατότητα ταχείας αποκατάστασης των αγωνιστικών επιφανειών.

Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των μέσων ταχυτήτων ανέμου στις περισσότερες περιοχές με συνολική ποσοστιαία μεταβολή +93.5%. Η ενίσχυση των ανέμων, σε συνδυασμό με το αυξημένο υδρολογικό φορτίο, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον διαχείρισης, καθώς επηρεάζει τόσο την επιφανειακή ξήρανση, την εξατμισοδιαπνοή όσο και τη μηχανική καταπόνηση του χλοοτάπητα.

Οι συνθήκες αυτές κατέστησαν δυσκολότερη τη διενέργεια εργασιών συντήρησης ακόμη και της απόλυτα αυτοματοποιημένης άρδευσης. Επεμβάσεις όπως αερισμοί, επιφανειακές αποσυμπιέσεις, λιπάνσεις ή εφαρμογές βελτιωτικών υλικών απαιτούν στενά «παράθυρα» καλών καιρικών συνθηκών. Ο συνδυασμός υψηλής βροχόπτωσης, αυξημένης νεφοκάλυψης και ενισχυμένων ανέμων περιόρισε τα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια, αυξάνοντας τη διαχειριστική δυσκολία για τις ομάδες συντήρησης.

Ο Αντώνης Γκριμότσης, υπεύθυνος της εταιρείας Grassform, με την ομάδα των επιστημόνων της, έχει υιοθετήσει μία συστηματική μεθοδολογία που συσχετίζει τα αγρομετεωρολογικά δεδομένα με τα μηχανικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των αγωνιστικών χώρων. Μέσω τακτικών μετρήσεων των μηχανικών παραμέτρων (σκληρότητα, απορρόφηση κραδασμών, κατακόρυφη παραμόρφωση, ενεργειακή απόδοση,περιστροφική ροπή κ.λπ.) και αξιολόγησης στο πλαίσιο του FIFA Natural Playing Surface Framework, χαράσσονται στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης για κάθε εγκατάσταση, με βάση αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα και όχι υποκειμενικές αξιολογήσεις.

Ο κ. Γκριμότσης επεσήμανε τα ακόλουθα:

«Η ελληνική Super League αποτελεί τη μοναδική λίγκα στην Ευρώπη που έχει προσαρμόσει συστημικά τακτικές μετρήσεις στο αξιολογικό σύστημα του FIFA Natural Playing Surface Framework, συνδυάζοντας αγρομετεωρολογικά, μηχανικά και γεωτεχνικά δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει προληπτικές παρεμβάσεις πριν την εκδήλωση προβλημάτων και όχι αντιδραστική διαχείριση μετά από αστοχίες.

Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, η ελληνική λίγκα δεν έχει αναβάλει κανένα παιχνίδι λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με ό,τι έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Επιπλέον, η αγωνιστική ικανότητα των επιφανειών δεν έχει επηρεαστεί ούτε σε συνθήκες ακραίου καύσωνα ούτε σε έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης.

Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν αγώνες που διεξήχθησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο Αγρίνιο, στην Τρίπολη, στο Ηράκλειο, στη Λιβαδειά, καθώς και σε άλλες πόλεις όπου τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συμπερασματικά, το πρώτο δίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά επιβαρυμένες κλιματικές συνθήκες. Παρά τον διπλασιασμό της βροχόπτωσης, την ενίσχυση των ανέμων και τη μειωμένη ηλιακή ακτινοβολία, οι αγωνιστικοί χώροι διατήρησαν υψηλό επίπεδο απόδοσης και λειτουργικότητας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την τεχνική επάρκεια των υποδομών και την αποτελεσματικότητα της συστηματικής, επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης που εφαρμόζεται στη διαχείριση των γηπέδων της ελληνικής Super League.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παρούσα ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα ευρύτερων μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ περιοχής και όχι σε επιτόπιους σταθμούς εντός των γηπέδων.

Η απουσία μόνιμων αγρομετεωρολογικών σταθμών στις εγκαταστάσεις περιορίζει την ακρίβεια της μικροκλιματικής αποτύπωσης και των υπολογισμών εξατμισοδιαπνοής και υδατικού ισοζυγίου.

Κρίνεται αναγκαία η συνεργασία Grassform και της Super League στο άμεσο μέλλον, για την εγκατάσταση εξειδικευμένων μετεωρολογικών σταθμών εντός των γηπέδων, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ακρίβεια των προβλέψεων και η προληπτική διαχείριση.»