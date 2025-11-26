Ανακοίνωση του ΑΟΑΝ για τον διαιτητή Δημήτρη Μόσχου

Ο ΑΟΑΝ, μετά το 0-0 με τη Νεάπολη, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος ανήκει στους πίνακες της Super League. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτήρισε την εμφάνισή του απαράδεκτη και δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να ξαναδιαιτητεύσει παιχνίδι της ομάδας μέσα στη φετινή χρονιά.

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει: «Μετά τη σημερινή απαράδεκτη διαιτησία του κ. Δημήτρη Μόσχου, δεν επιθυμούμε ο συγκεκριμένος διαιτητής να οριστεί ξανά σε κανέναν από τους αγώνες μας τη φετινή σεζόν».