SPORTS
Ανακοίνωση του ΑΟΑΝ για τον διαιτητή Δημήτρη Μόσχου
Ο ΑΟΑΝ, μετά το 0-0 με τη Νεάπολη, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος ανήκει στους πίνακες της Super League. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτήρισε την εμφάνισή του απαράδεκτη και δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να ξαναδιαιτητεύσει παιχνίδι της ομάδας μέσα στη φετινή χρονιά.
Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει: «Μετά τη σημερινή απαράδεκτη διαιτησία του κ. Δημήτρη Μόσχου, δεν επιθυμούμε ο συγκεκριμένος διαιτητής να οριστεί ξανά σε κανέναν από τους αγώνες μας τη φετινή σεζόν».
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram