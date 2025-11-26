CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Ανακοίνωση του ΑΟΑΝ για τον διαιτητή Δημήτρη Μόσχου

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
aoan logo cna
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Ο ΑΟΑΝ, μετά το 0-0 με τη Νεάπολη, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος ανήκει στους πίνακες της Super League. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτήρισε την εμφάνισή του απαράδεκτη και δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί να ξαναδιαιτητεύσει παιχνίδι της ομάδας μέσα στη φετινή χρονιά.

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος τονίζει: «Μετά τη σημερινή απαράδεκτη διαιτησία του κ. Δημήτρη Μόσχου, δεν επιθυμούμε ο συγκεκριμένος διαιτητής να οριστεί ξανά σε κανέναν από τους αγώνες μας τη φετινή σεζόν».

ΧΡΥΣΟΣ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

ΝΟΑΝ: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Α2 και συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας

26/11/2025

Μουντιάλ 2026: Τα 4 γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης

26/11/2025

ΟΑΚ Χανίων – Άγιος Νικόλαος Europlan 86-74

24/11/2025

Ο ΟΦΗ παρουσίασε το Ηράκλειο του 1925 και την ίδρυση του Ομίλου | +Video

23/11/2025

Η δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου – «Αγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση Europlan»

21/11/2025

Ολυμπιακός: Ο Χρήστος Μουζακίτης στη μεταγραφική λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19/11/2025

Εντυπωσιακή νίκη του Αγίου Νικολάου Europlan επί του ΑΟΚ Ιεράπετρας με 102-63

16/11/2025

Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους χορηγούς και υποστηρικτές του Ν.Ο.Α.Ν.

16/11/2025

Ευρωπαϊκοί τελικοί Beach Volley για πρώτη φορά στην Κρήτη

14/11/2025

Μεγάλο «διπλό» για τον Άγιο Νικόλαο EUROPLAN στο Ρέθυμνο (64-69)

10/11/2025
Back to top button