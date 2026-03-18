Ανακοίνωση του «Α.Ο. Κόρφος» για τα προβλήματα της εγκατάστασης «Δημοτικό Γήπεδο Ελούντας»

Στο βωμό του κυνηγιού της ψήφου, αλλά και της διατήρησης αυτής, ακούγονται πολλές υποσχέσεις, βγαίνουν πολλές ανακοινώσεις και δημοσιεύονται πολλές φωτογραφίες. Τι γίνεται όμως όταν ένα σωματείο έχει πραγματικές ανάγκες, πραγματικά προβλήματα τα οποία δε λύνονται ΠΟΤΕ αλλά για τα οποία όλοι έχουν μια λύση να σου προτείνουν; Με αυτή την ανακοίνωση θα κάνουμε γνωστά όλα τα προβλήματα της αθλητικής εγκατάστασης “Δημοτικό Γήπεδο Ελούντας”, τις ενέργειες που έχουν γίνει από εμάς αλλά και τις υποσχέσεις που έχουμε λάβει από Δήμο, Περιφέρεια και Πολιτεία. Θα αναφερθούμε ονομαστικά γιατί έχουμε αποδείξεις για ότι αναφέρουμε και όποιος θίγεται από τα γραφόμενα ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ.
Ως ΔΣ αγωνιζόμαστε εντός και εκτός γηπέδων για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου. Δεχόμαστε υποσχέσεις γνωρίζοντας ότι κάποιες είναι απλά για να μας χαϊδέψουν τα αυτιά και… να μας κλείσουν το στόμα. Υποσχέσεις για την αλλαγή του τάπητα που κράτησαν μια δεκαετία (!), υποσχέσεις για τα βράχια εδώ και 7 χρόνια που σε κάθε βροχή και σεισμό αποκολλούνται και με βία προσκρούονται στο έδαφος με κίνδυνο να χτυπήσουν ανυποψίαστοι πολίτες, υποσχέσεις για περιφράξεις που αιωρούνται στον αγωνιστικό χώρο και πάλλονται με τον αέρα με κίνδυνο να χτυπήσουν αθλητές, υποσχέσεις για προβολείς εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια με τα παιδιά να κάνουν προπόνηση στις γωνίες του γηπέδου που φωτίζεται καλύτερα, υποσχέσεις για υδραυλικές εγκαταστάσεις ώστε να μπορούν οι αθλητές μας, οι φιλοξενούμενοι μας αλλά και οι διαιτητές να κάνουν ένα μπάνιο μετά τον αγώνα, υποσχέσεις για τα προβλήματα υγρασίας που έχουν οι “αποθήκες” κάτω από τις κερκίδες, υποσχέσεις για τουαλέτες για το κοινό, υποσχέσεις για χρωματισμό του γηπέδου. Υποσχέσεις που αν ήταν ευρώ θα γεμίζαμε ένα τσουβάλι κατοστάρικα. Πρόσφατα στην κοπή της πίτας του τοπικού συμβούλιο της Ελούντας ενημερώσαμε και προφορικά τον δήμαρχο για τα προβλήματα, επιλέξαμε να το κάνουμε όχι δημόσια τότε γιατί η πρόθεσή μας είναι να βρεθούν λύσεις και όχι οι εντυπωσιασμοί. Μας άκουσε με προσοχή και σημείωσε τα προβλήματα που αναφέραμε σε προσωπική συζήτηση που είχαμε μαζί του. Και μείναμε εκεί…
Ο τάπητας του γηπέδου αισίως άλλαξε φέτος μετά από 12 χρόνια προσπάθειας, υποσχέσεων (θα την διαβάσετε συχνά αυτή τη λέξη, όπως την ακούμε κι εμείς χρόνια τώρα) και γραφειοκρατίας. Η χαρά μας ήταν μεγάλη κι ας ήταν στη πράξη υποδεέστερος από τον προηγούμενο. Επιτέλους σταμάτησαν οι μικροτραυματισμοί στους αθλητές και κυρίως στα πιτσιρίκια της ακαδημίας. Αλλά 14 χρόνια για να γίνει αλλαγή τάπητα; 14 ΧΡΟΝΙΑ, 3 δημοτικές παρατάξεις, 3.000 ΘΑ και υποσχέσεις.
Τα βράχια όπισθεν των κερκίδων είναι απόκρημνα και επικίνδυνα. Ο δήμος είναι ενημερωμένος εδώ και 7 χρόνια για αυτή τη κατάσταση με κανέναν να μην ενδιαφέρεται. Ενίοτε μας επισκέπτεται κάποιος υπεύθυνος από το δήμο και μας ενημερώνει (πάντα προφορικά αν και έχουμε κάνει έγγραφο) ότι τα βράχια είναι μια χαρά. Προφορικά για να μην έχει ευθύνη όταν (όχι αν) γίνει ατύχημα με πολίτη. Κάθε μήνα βρίσκουμε και ένα βράχο είτε στις κερκίδες είτε στο διάδρομο που οδηγεί στις κερκίδες. Τα ίδια με τη προηγούμενη δημοτική αρχή έχει συνεχίσει και η τωρινή.
Έγγραφο δικό μας για τα βράχια, το τοπικό συμβούλιο να το περνάει ομόφωνα και να το προωθεί στο δήμο, να μας επισκέπτεται κάποιος από το δήμο και να μας ενημερώνουν, ξανά προφορικά, ότι όλα είναι οκ και τα βράχια δεν είναι επικίνδυνα και μια βδομάδα μετά να έχουμε πάλι πτώση βράχων… Τι ωραία όταν τα βράχια δεν πέφτουν στα κεφάλια σας. Τα βράχια πέφτουν πάνω σας απλά δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, όταν απεγνωσμένα τα χέρια μέσα από αυτά θα ψάχνουν πάλι ψήφο θα είναι αργά κύριοι.
Οι προβολείς του γηπέδου είναι άνω των 20 ετών, οι περισσότεροι έχουν χάσει την ισχύ τους και όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει ελάχιστες ψιλοεπεμβάσεις (αλλαγή λαμπών εντός των προβολέων, αντικατάσταση 4 προβολέων από τους συνολικά 24). Και με την προηγούμενη δημοτική αρχή, και με την τωρινή αλλά και με την περιφέρεια είχαμε κάνει επαφές και έγγραφα για να βρεθεί μια λύση αφού δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση τα βράδια παρά μόνο σε μερικά σημεία του γηπέδου. Αναλυτικά, λοιπόν, οι ενέργειες από τους αρμόδιους είναι οι εξής, η προηγούμενη δημοτική αρχή αντικατέστησε 4 λάμπες πριν 5 χρόνια και στη συνέχεια λίγους μήνες πριν τις εκλογές αντικατέστησε 4 προβολείς με καινούριους LED που έχουν πραγματικά μεγάλη διαφορά καθώς ούτε ζέσταμα χρειάζονται και ο φωτισμός τους είναι εμφανώς ανώτερος. Γιατί όμως να μην αλλαχτούν και οι 24 προβολείς; Το κόστος όπως μας ενημέρωσαν ήταν περίπου 200€ για τον καθένα, με τους led να χρειάζονται το 1/5 της ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργήσουν. Μιλάμε για απόσβεση του ποσού από τον πρώτο χρόνο! Πριν τις εκλογές της περιφέρειας μας είχαν υποσχεθεί από το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη ότι θα γίνει μια μελέτη το 2025 για το φωτισμό των γηπέδων του νομού. Από τότε δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τι προβλέπεται για το γήπεδό μας.
Με τη νέα δημοτική αρχή του δήμου έγιναν αρκετές επαφές με τον τότε αντιδήμαρχο αθλητισμού και δόθηκαν πάρα πολλές υποσχέσεις. Έκτοτε, 4 προβολείς έχουν βραχυκυκλώσει και δεν ανάβουν καθόλου, και άλλοι 4 προβολείς δεν ανάβουν για άλλο λόγο (από τον Αύγουστο του 2024). Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε επίσκεψη εκπροσώπου του δήμου μαζί με υπάλληλο η οποία με περίσσια άνεση μας είπε ότι “αφού το 70% των προβολέων δουλεύει είστε μια χαρά”(!). Μας πρότειναν να κάνουμε εμείς την ηλεκτρολογική μελέτη γι την αντικατάσταση των προβολέων! Να κάνουμε εμείς μια δαπανηρή μελέτη για μια δημοτική εγκατάσταση! Τέλεια, τα φτιάξαμε όλα…
Η περίφραξη του γηπέδου είναι και αυτή παλιά, ομολογουμένως από τις καλύτερες στο Λασίθι. Χρειάζεται όμως συντήρηση. Πριν 7 μήνες από δυνατό αέρα έπεσε ένα κομμάτι του πλέγματος της περίφραξης και αιωρούνταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε ύψος 1.6-1.7μ από το έδαφος, δηλαδή στο ύψος του κεφαλιού. Ήταν τόσο δύσκολο να το δει κανείς όταν έτρεχε προς αυτό που θα μπορούσε εύκολα κάποιος να πέσει με το κεφάλι πάνω του και να τραυματιστεί σοβαρά. Αμέσως ενημερώσαμε τον υπεύθυνο στο δήμο και την επόμενη μέρα βρέθηκε στο γήπεδο για αυτοψία. Μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει κάποιος να το φτιάξει. Αφού πέρασε μια βδομάδα και δεν είχε γίνει τίποτα, μέλος του σωματείου μας σκαρφάλωσε όπως μπορούσε και με ένα σχοινί το έδεσε πρόχειρα ελπίζοντας ότι η λύση από το δήμο δεν είναι μακριά. Και έτσι είναι τώρα 7 μήνες…
Τον περασμένο Οκτώβριο κάναμε άλλο ένα έγγραφο για τα προβλήματα με την υγρασία που έχουμε στα αποδυτήρια της ακαδημίας που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις κερκίδες αλλά και στις αποθήκες μας και το γυμναστήριο που έχουμε φτιάξει με συνδρομή ιδιωτών και πόρων από το σωματείο. Μπαίνουν νερά από τους τοίχους, υπήρχαν εκτεθειμένοι διακόπτες (τους επιδιορθώσαμε εμείς φυσικά), οι τοίχοι έχουν φουσκώσει κλπ. Ξανά τότε το τοπικό συμβούλιο της Ελούντας (είναι πάντα πρόθυμο να βοηθήσει και δεν του επιρρίπτουμε καμία ευθύνη) το ενέκρινε ομόφωνα και περιμέναμε λύση από το δήμο. 6 μήνες μετά δεν έχει γίνει τίποτα και η κατάσταση έχει χειροτερεύσει αισθητά.
Από τη προηγούμενη δημοτική αρχή ζητάμε να επιδιορθωθούν τα υδραυλικά στο γήπεδο αφού συχνά οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν νερό και αναγκάζονται είτε να φεύγουν ιδρωμένοι ή να κάνουν μπάνιο στα αποδυτήρια των γηπεδούχων. Τότε μας έφεραν ένα ντεπόζιτο που συνδέθηκε πρόχειρα με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή στη ταράτσα. Το φτιάξαμε μόνοι μας. Η τωρινή δημοτική αρχή μας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει τα υδραυλικά και τις ντουζιέρες που είχαν σπάσει. Τα φτιάξαμε μόνοι μας μετά από 1 χρόνο υποσχέσεων (πιο κάτω θα αναφέρω αναλυτικά τι φτιάξαμε και πως γιατί είναι πολύ σημαντικό).
Μας υπόσχονται 8 χρόνια τώρα ότι θα γίνει χρωματισμός στο γήπεδο. Η προηγούμενη δημοτική αρχή μας δώρισε 8 δεκάκιλα λευκό χρώμα για να βρούμε εμείς σαν σωματείο κάποιον να βάψει (!). Τέλεια, λύθηκε το πρόβλημα. Έκτοτε δεν έχουμε κάνει κάτι γιατί το κόστος για να βαφεί το γήπεδο είναι τεράστιο και σαν σωματείο αδυνατούμε να το καλύψουμε, κάναμε όμως κάποιες επεμβάσεις που θα αναφέρουμε πιο κάτω.
Τελευταία υπόσχεση είναι η τουαλέτα για το κοινό. Σε κάθε αγώνα εκατοντάδες (χωρίς υπερβολές) επισκέπτες δεν έχουν που να πάνε τουαλέτα! Γυναίκες, άντρες και παιδιά. Μας είχε υποσχεθεί, δυστυχώς προφορικά, ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση με χημική τουαλέτα πριν 2 χρόνια αλλά μείναμε ξανά στην υπόσχεση.
Σαν σωματείο, όμως, δεν έχουμε μείνει άπραγοι όλα αυτά τα χρόνια. Το οφείλουμε πρώτα στους αθλητές μας, στα παιδιά των ακαδημιών μας, στους γονείς και στους επισκέπτες του γηπέδου αλλά και στην ιστορία της ομάδας μας. Με τη συνδρομή ιδιωτών δημιουργήσαμε αποκλειστικά αποδυτήρια για τα παιδιά της ακαδημίας. Το ξενοδοχείο Blue Palace και οι ιδιοκτήτες του μας έχουν αγκαλιάσει αρκετές φορές όποτε το έχουμε ζητήσει. Κατασκεύασαν αποδυτήρια και ντουζ για τα παιδιά της ακαδημίας σε χώρο κάτω από τις κερκίδες δωρεάν για το σωματείο, για το δήμο. Ανακαινίσαμε τα αποδυτήρια των γηπεδούχων, πρώτα το μπάνιο με δωρεά ξανά από το ξενοδοχείο Blue Palace. Βάψαμε τα αποδυτήρια εξολοκλήρου (φιλοξενούμενων, γηπεδούχων, διαιτητών) ξανά με χορηγία από το ξενοδοχείο Blue Palace και διορθώθηκαν τα υδραυλικά. Φέτος κάναμε και ολική ανακαίνιση στα αποδυτήρια των γηπεδούχων, ίσως τα καλύτερα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή στο Λασίθι με καινούρια ντουλάπια, μπάνια, ντουζιέρες, ράφια, βάψιμο κλπ. Χορηγία ξανά ιδιωτών που πρέπει να αναφερθούν, Χρυσός – Κατασκευές Ξύλου, Δαβράδος-Δέλλας Χρωματισμοί και το κέντρο διασκέδασης Κουνάλης Live για χρηματική ενίσχυση προς την ανακαίνιση. Από φέτος λειτουργεί και γυμναστήριο στο γήπεδο ξανά με όλο το κόστος να το αναλαμβάνει το σωματείο και μερικοί ιδιώτες. Εδώ να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, μικρούς και μεγάλους, επώνυμους και ανώνυμους που βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε και το τοπικό συμβούλιο που είναι κοντά μας όποτε του το έχουμε ζητήσει, θα το παρακαλέσουμε μόνο να αυξήσει τη πίεση προς το δήμο. Δεν το ζητάμε εμείς, το ζητάνε 65+ παιδιά της ακαδημίας, 25+ αθλητές του σωματείου, 120+ γονείς, 2000+ πολίτες.
Ότι βοήθεια έχουμε πάρει είναι από ιδιώτες και χορηγούς με την πολιτεία, τη περιφέρεια και το δήμο να είναι απόντες σε κάθε μας αίτημα, σε κάθε μας πρόβλημα. Στάχτη στα μάτια οι πενιχρές επιδοτήσεις (2.000€ από τη πολιτεία και 1.500€ από τη περιφέρεια). Δε καλύπτουν ούτε τις βενζίνες των αθλητών ενώ στα πραγματικά προβλήματα γυρίζουν τη πλάτη.
Είμαστε εδώ για όποιον θέλει να δει όλη την αλληλογραφία με το δήμο, όλη την επικοινωνία με εκπροσώπους του δήμου και της περιφέρειας. Είμαστε εδώ για όποιον θέλει να δει με τα ίδια του τα μάτια τα προβλήματα. Είμαστε εδώ, είμαστε στα γήπεδα και όχι σε γραφεία.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΑΚΟΥΓΟΜΑΣΤΕ
