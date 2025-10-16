Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που θα βλέπουμε ποδόσφαιρο

Σε μια ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της UC3, της κοινοπραξίας που ενώνει την UEFA με την ECA, στο πλαίσιο της 32ης Γενικής Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Συλλόγων στη Ρώμη, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία επιβεβαίωσε αυτό που αποκαλείται ήδη ως μια ιστορική επανάσταση στο Champions League.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη σεζόν 2027-28, είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου πακέτου streaming, με έναν αγώνα ανά αγωνιστική που θα μεταδίδεται εξ ολοκλήρου σε ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα και μια τελετή έναρξης της διοργάνωσης, στην οποία θα συμμετέχει ο κάτοχος του τίτλου.

Η αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εκτιμά ότι αυτές οι αλλαγές θα αποφέρουν περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Όπως είχε αναφερθεί πριν από λίγες εβδομάδες, αρχικά από την πορτογαλική εφημερίδα A Bola, μία από τις κύριες αλλαγές θα είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου πακέτου, το οποίο θα επιτρέπει την αποκλειστική μετάδοση ενός αγώνα ανά γύρο της διοργάνωσης, σύμφωνα με τις νέες καταναλωτικές τάσεις και την παγκόσμια επέκταση της διοργάνωσης.

Αρχίζει η διαδικασία προσφορών

Η UEFA και η UC3 ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (13/10) την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για την περίοδο 2027-2031, εισάγοντας μια σειρά από πρωτοποριακές αλλαγές, όπως το νέο παγκόσμιο «first pick» «πακέτο» αγώνων του Champions League.

Η διαδικασία, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Relevent Football Partners, καλύπτει τις διοργανώσεις ανδρών της UEFA στις πέντε μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης -Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο- και θα διαρκέσει έως τις 18 Νοεμβρίου. Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα για τους κατόχους δικαιωμάτων και για τους συλλόγους τα συμβόλαια θα είναι τετραετή.

Το νέο πακέτο «first pick» παραχωρεί αποκλειστικά δικαιώματα για έναν κορυφαίο αγώνα του Champions League ανά αγωνιστική, με στόχο να προσελκύσει παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Amazon Prime Video, το Netflix, το YouTube και το Apple TV+.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της UC3, Γκι-Λοράν Επστάιν, χαρακτήρισε την έναρξη της διαδικασίας «σημαντικό ορόσημο» στη νέα εμπορική στρατηγική της UEFA.

«Με την υιοθέτηση μιας πιο ευέλικτης και παγκοσμιοποιημένης προσέγγισης, στοχεύουμε να προσελκύσουμε ευρύτερο φάσμα συνεργατών και να διασφαλίσουμε ότι οι διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA θα συνεχίσουν να ηγούνται στην καινοτομία των αθλητικών ΜΜΕ,» είναι τα λόγια του.

«Η μεμονωμένη πώληση αποτελεί ένα ενδιαφέρον ρίσκο, αδιανόητο πριν από λίγα χρόνια, όταν θεωρείτο απαραίτητο να προωθηθεί ο ανταγωνισμός σε όλα τα κανάλια διανομής για να δικαιολογηθούν οι υψηλές επενδύσεις. Κατά κάποιο τρόπο, η αποκέντρωση της διανομής δημιουργεί επίσης μια αποκέντρωση της προώθησης. Θα χρειαστεί χρόνος για να κατανοήσουμε πλήρως εάν αυτή η μετατόπιση θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα ή εάν η συγκέντρωση ενδιαφέροντος στους πιο δημοφιλείς αγώνες θα μπορούσε να μειώσει τη συνολική κερδοφορία του προϊόντος», εξηγεί ο Μπρούνο Μάια, συνεργάτης στην Feel The Match, εταιρεία ανάπτυξης πνευματικής ιδιοκτησίας για streaming.

Παράδειγμα η Premier League

Η Premier League και πρωταθλήματα όπως το MLS αποτελούν παράδειγμα του μοντέλου που πρέπει να ακολουθηθεί.

«Η πώληση πακέτων παιχνιδιών επιτρέπει μεγαλύτερη διανομή και προώθηση των αγώνων, καθώς κάθε αγοραστής δικαιωμάτων θα έχει την ευθύνη να μεγιστοποιήσει την προώθηση του τουρνουά της UEFA για να κλείσει τη συμφωνία», προσθέτει ο Aλεξάντρε Βασκονέλος, περιφερειακός διευθυντής της Flashscore στη Βραζιλία.

Ένα σημαντικό σημείο αυτής της προσφοράς, ή τουλάχιστον αυτό στο οποίο στοχεύει η UEFA, είναι η αύξηση των εσόδων και η δημιουργία νέου εισοδήματος συμπεριλαμβάνοντας νέες προσεγγίσεις χορηγίας και αδειοδότησης, ενθαρρύνοντας στενότερες συνεργασίες μεταξύ των ΜΜΕ.

Μια άλλη προγραμματισμένη αλλαγή είναι το καλεντάρι, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αρχίσουν την υπεράσπιση του τίτλου τους με έναν μόνο εντός έδρας αγώνα την Τρίτη, πριν οι υπόλοιποι αγώνες της 1ης αγωνιστικής διεξαχθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Μια μεγάλη τελετή έναρξης, με συναυλία και άλλα events, έχει επίσης προγραμματιστεί για να σηματοδοτήσει την έναρξη της διοργάνωσης κάθε σεζόν.

Το Netflix μπαίνει στο παιχνίδι

Η πλατφόρμα streaming εισέρχεται σταδιακά στη βιομηχανία του αθλητισμού, αλλά εξακολουθεί να είναι «αργή» στην προσφορά ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων. Το Netflix μπήκε στο… παιχνίδι με τη μεγάλη επιτυχία του Drive to Survive, το οποίο άρχισε να προβάλεται στις αρχές του 2019 και έφτασε στην έβδομη σεζόν του φέτος.

«Η είσοδος του Netflix στο αθλητικό streaming σηματοδοτεί ορόσημο τόσο για το brand όσο και για την άνοδο του αθλήματος. Αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για το άθλημα, ανοίγοντας νέες πόρτες για την προβολή και την αναγνώριση του ποδοσφαίρου γυναικών σε μια πλατφόρμα με τεράστια εμβέλεια», λέει η Ντανιέλε Βιλένα, διευθύντρια έργου και λειτουργιών στο πρακτορείο End to End.

«Πιστεύω ότι η ανάπτυξη του streaming είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που έχουν διαμορφώσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και έχουν οδηγήσει στην κατανάλωση διαδικτυακού περιεχομένου. Η ικανότητα των νέων πλατφορμών να προσφέρουν εύκολη, γρήγορη και ευέλικτη πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ψυχαγωγικού και ενημερωτικού περιεχομένου είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες έχει εκτοξευθεί» συμπληρώνει η Ρενέ Σαλβιάνο, διευθύνουσα σύμβουλος της Heatmap και ειδικός στο αθλητικό μάρκετινγκ.

Η σχεδόν αναγκαστική είσοδος σε αυτό το μοντέλο streaming σχετίζεται με τον ανταγωνισμό, καθώς οι Prime Video, Apple TV+ και Star+ ακολουθούν αυτήν την τάση και αντιπροσωπεύουν την ενοποίηση της συγχώνευσης μεταξύ αθλητικών και πλατφορμών streaming.

Χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται στο στόχαστρο της UEFA με αυτό το νέο επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και οι δύο δεν διαπραγματεύονται πλέον τις μεταδόσεις τους με την αγορά streaming, αλλά με το Canal+ και την Telefónica, αντίστοιχα.

Πέρυσι, με την αλλαγή στη μορφή (αυξημένοι αγώνες) και τους κανονισμούς με τη League Phase, τα έσοδα από τις μεταδόσεις σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές αυξήθηκαν κατά 18%.

Μέχρι το 2027, την αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού του νέου μοντέλου δικαιωμάτων μετάδοσης, η UEFA προβλέπει ετήσια έσοδα 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν από τις διοργανώσεις της, όπως το Champions League, το Europa League, το Conference League και το Super Cup.

Αντίθετα, το μοντέλο της European Super League βασίζεται σε μια δωρεάν πλατφόρμα, παρόμοια με το μοντέλο που εφάρμοσε το DAZN για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.