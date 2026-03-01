CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Αλλαγές στο ποδόσφαιρο: VAR για δεύτερες κίτρινες κάρτες και περισσότερος «καθαρός» χρόνος στα παιχνίδια

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ενέκρινε η 140ή Ετήσια Γενική Συνέλευσή της IFAB, με στόχο την αύξηση του καθαρού χρόνου παιχνιδιού και τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από το καλοκαίρι του 2026, μεταξύ άλλων και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

ΧΡΥΣΟΣ

Πιο αυστηροί χρόνοι σε πλάγια και ελεύθερα

Μετά τον περιορισμό του χρόνου που μπορεί να κρατά την μπάλα ο τερματοφύλακας, επεκτείνεται το μέτρο και στα πλάγια άουτ και τα ελεύθερα (goal kicks).

NOVA
  • Αν ο διαιτητής κρίνει ότι υπάρχει καθυστέρηση, θα ξεκινά ορατή αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων.
  • Αν η μπάλα δεν παιχτεί εγκαίρως:
  • Το πλάγιο θα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα.
  • Το καθυστερημένο ελεύθερο θα τιμωρείται με κόρνερ υπέρ των αντιπάλων.

Αλλαγές με χρονικό όριο

Οι παίκτες που γίνονται αλλαγή θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την ένδειξη του πίνακα ή το σήμα του διαιτητή.

Αν δεν το κάνουν:

  • Ο παίκτης θα πρέπει να βγει κανονικά, όμως ο αντικαταστάτης δεν θα μπορεί να μπει στο παιχνίδι πριν περάσει ένα λεπτό από την επανέναρξη.
  • Υποχρεωτική έξοδος μετά από τραυματισμό
  • Όταν ένας παίκτης δεχθεί ιατρική φροντίδα εντός αγωνιστικού χώρου και το παιχνίδι διακοπεί, θα πρέπει να μείνει εκτός για ένα λεπτό μετά την επανέναρξη.

Αλλαγές στο VAR

Το VAR αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες και θα μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις:

-Λανθασμένης δεύτερης κίτρινης κάρτας που οδηγεί σε αποβολή.

-Λανθασμένης ταυτοποίησης παίκτη (όταν τιμωρείται ο λάθος ποδοσφαιριστής).

-Λανθασμένου καταλογισμού κόρνερ (εφόσον η εξέταση γίνει άμεσα, χωρίς καθυστέρηση).

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι δοκιμές για περιπτώσεις σκόπιμων καθυστερήσεων από τερματοφύλακες, αλλά και για νέες μορφές τεχνολογίας οφσάιντ.

Τι αλλάζει στους Κανονισμούς

Από 1η Ιουλίου 2026 (ή νωρίτερα όπου επιλεγεί), θα ισχύσουν επιπλέον τροποποιήσεις:

-Σε φιλικά εθνικών ομάδων θα επιτρέπονται έως 8 αλλαγές (με δυνατότητα συμφωνίας έως 11).

-Θα επιτρέπονται μη επικίνδυνα καλυμμένα αντικείμενα στον εξοπλισμό παικτών.

-Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κάμερες σώματος διαιτητών (κατόπιν απόφασης διοργάνωσης).

-Σε περίπτωση πλεονεκτήματος σε φάση για «στέρηση προφανούς ευκαιρίας», δεν θα δίνεται κίτρινη αν τελικά σημειωθεί γκολ.

Η IFAB αποφάσισε επίσης να ξεκινήσει διαβουλεύσεις για νέους κανόνες σε δύο κρίσιμα σημεία:

-Όταν ποδοσφαιριστές φεύγουν μόνοι τους από το γήπεδο ή κατευθύνονται από στελέχη ομάδας για να διαμαρτυρηθούν σε απόφαση διαιτητή.

-Όταν ποδοσφαιριστές καλύπτουν το στόμα τους κατά την αντιπαράθεση με αντιπάλους στον αγώνα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η ανάλυση της Super League για τους αγωνιστικούς χώρους

25 Φεβρουαρίου 2026
fifa

H FIFA εξετάζει τέσσερις μεγάλες αλλαγές στο ποδόσφαιρο για να περιορίσει τις καθυστερήσεις

25 Φεβρουαρίου 2026

Σκακιστικό Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 2026

21 Φεβρουαρίου 2026

Προχωρά η 49ετής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

20 Φεβρουαρίου 2026

Αγιος Νικόλαος Europlan: Η εκδήλωση αγιασμού και κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας

19 Φεβρουαρίου 2026

Νέος προπονητής στο τμήμα αντρών της ομαδας μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan

17 Φεβρουαρίου 2026

Η μεγάλη οικογένεια του ΑΟΑΝ έκοψε την πίτα της | +Video

14 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελίες Καραπαπά για τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού

2 Φεβρουαρίου 2026
uefa

Η UEFA αρνήθηκε την αναβολή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν

27 Ιανουαρίου 2026

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε σοβαρό τροχαίο στη Ρουμανία

27 Ιανουαρίου 2026
Back to top button