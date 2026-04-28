SPORTS

Αλλαγές από τη FIFA στο Μουντιάλ – Τι θα γίνεται με τις κίτρινες κάρτες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Η FIFA ελπίζει να εγκρίνει την κατάργηση της συμπλήρωσης κίτρινων καρτών μετά το τέλος της φάσης των ομίλων και των προημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Στόχος αυτής της πρότασης είναι να μειωθεί ο κίνδυνος να χάσουν ποδοσφαιριστές κρίσιμα παιχνίδια της νοκ άουτ φάσης λόγω συσσώρευσης καρτών.

O δημοσιογράφος Nταν Σέλντον αναφέρει στο «Athletic» ότι οι νέοι κανονισμοί για τις τιμωρίες λόγω συσσώρευσης κίτρινων καρτών στο Μουντιάλ αναμένεται να συζητηθούν και να εγκριθούν στη συνεδρίαση του συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ. Σε προηγούμενα Μουντιάλ, οι κίτρινες κάρτες «μηδενίζονταν» μόνο μετά την ολοκλήρωση της φάσης των προημιτελικών.

Χωρίς την αλλαγή του κανονισμού, ένας παίκτης  που θα δεχόταν δύο κίτρινες κάρτες στα πέντε παιχνίδια πριν από τα προημιτελικά θα τιμωρούνταν με αποκλεισμό.

Πότε θα τιμωρείται ένας παίκτης με κίτρινες κάρτες αν εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός της FIFA;

Ωστόσο, δεδομένου ότι η διοργάνωση θα έχει επεκταθεί σε 48 ομάδες αντί για 32, η FIFA σχεδιάζει να εφαρμόσει μια δεύτερη περίοδο «αμνηστίας» μετά τη φάση των ομίλων, προκειμένου να μειώσει ακόμη περισσότερο τις τιμωρίες παικτών λόγω καρτών.

Με την προσθήκη 16 επιπλέον ομάδων, έχει προστεθεί ένας ακόμη γύρος νοκ άουτ, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι σταρ να χάσουν κρίσιμα παιχνίδια λόγω τιμωρίας από κάρτες.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIFA, ένας ποδοσφαιριστής θα τιμωρείται μόνο αν δεχθεί κίτρινη κάρτα σε δύο από τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων ή σε δύο από τα ματς της φάσης των «32», των «16» και των προημιτελικών.

