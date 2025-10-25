Αγωνιστικές υποχρεώσεις Αγίου Νικολάου Europlan – Σαββατοκύριακο δράσης στα παρκέ

Ένα ακόμη γεμάτο μπασκετικό Σαββατοκύριακο περιμένει τις ομάδες του Αγίου Νικολάου Europlan, που δηλώνουν έτοιμες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, με στόχο το καλό μπάσκετ και φυσικά τις νίκες.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ανδρικό Τμήμα

Το Σάββατο στις 18:00, η ανδρική ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΑΟΜ Μεσσαρά, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Οι παίκτες του Αγίου Νικολάου είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις και να διεκδικήσουν ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.

Παιδικό Τμήμα

Νωρίτερα, το Σάββατο στις 13:00, το παιδικό τμήμα του συλλόγου θα φιλοξενήσει την ΑΣΑ Αναγέννηση με το παιχνίδι να γίνεται στο κλειστό Αρκαλοχωρίου λόγο χρήσης του κλειστού Αγίου Νικολάου σε άλλη εκδήλωση. Οι νεαροί αθλητές του Αγίου Νικολάου Europlan, με ενθουσιασμό και πάθος, θα επιδιώξουν να προσφέρουν όμορφο θέαμα και να διατηρήσουν το νικηφόρο τους ρυθμό.

Εφηβικό Τμήμα

Την Κυριακή στις 13:00, το εφηβικό τμήμα ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει την ΑΕ Πλατανιάς. Οι έφηβοι του Αγίου Νικολάου Europlan βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα και στοχεύουν σε μια ακόμη δυναμική εμφάνιση.

Με όπλο τη συνοχή, τη διάθεση και την αγάπη για το άθλημα, οι ομάδες του Αγίου Νικολάου Europlan συνεχίζουν ενωμένες τη φετινή πορεία τους, κρατώντας ψηλά τη σημαία του Αγιονικολιώτικου μπάσκετ.