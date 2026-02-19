Αγιος Νικόλαος Europlan: Η εκδήλωση αγιασμού και κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Σε ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η εκδήλωση του αγιασμού και της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των τμημάτων μπάσκετ και βόλεϊ της ομάδας Άγιος Νικόλαος Europlan.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερους από 300 αθλητές όλων των ηλικιακών τμημάτων, καθώς και γονείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και σχεδόν το σύνολο των προπονητών όλων των τμημάτων, επιβεβαιώνοντας το ενωτικό κλίμα και τη δυναμική του σωματείου.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα ευλόγησε ο Γεώργιος Τζάβλας, ο οποίος τόνισε τη σημασία του αθλητισμού ως χώρου νεότητας και αξιών, επισημαίνοντας ότι μέσα από αυτόν τα παιδιά διαμορφώνουν χαρακτήρα, πρότυπα και στάση ζωής.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Μάνος Γεροντής ευχαρίστησε θερμά όλους για τη μαζική παρουσία, καλωσορίζοντας τα παιδιά της περιοχής αλλά και αθλητές από γειτονικούς δήμους. Αναφέρθηκε στον βασικό στόχο του Σωματείου, που είναι η ανάπτυξη και η στήριξη του μαζικού αθλητισμού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν προπονητές και οικογένειες στην καθημερινή προσπάθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη προοπτική που ανοίγεται με τη δημιουργία του νέου κλειστού γυμναστηρίου, Τ10 σημειώνοντας ότι τα σημερινά παιδιά και αθλητές του συλλόγου θα είναι εκείνοι που θα γράψουν την πρώτη σελίδα μιας νέας αθλητικής ιστορίας για τον Άγιο Νικόλαο.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης, οι οποίοι συνεχάρησαν τη διοίκηση για το έργο της και επανέλαβαν τη στήριξη του Δήμος Αγίου Νικολάου στον αθλητισμό και στις υποδομές του.

Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Θωμάς Χαριτάκης, συγχαίροντας το Σωματείο για τη συμβολή του στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τον αθλητισμό