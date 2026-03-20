Αγιος Νικόλαος Europlan – Αγωνιστικές Υποχρεώσεις 21-22 Μαρτίου 2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Ένα γεμάτο μπασκετικό διήμερο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ομάδας του ΑΟ Αγίου Νικολάου Europlan, με αγώνες που αναμένεται να προσφέρουν δυνατές εμπειρίες και σημαντικά αγωνιστικά συμπεράσματα για τους αθλητές όλων των ηλικιών.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 18:00, στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, η ανδρική ομάδα αντιμετωπίζει τον Εργοτέλη Γ.Σ., στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης. Πρόκειται για μία ακόμη απαιτητική αναμέτρηση, όπου οι νεαροί παίκτες του Χρήστου Μαυρόπουλου συνεχίζουν την προσπάθειά τους, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο.

Η παρουσία των φιλάθλων αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς η στήριξη του κόσμου δίνει ώθηση στους αθλητές και ενισχύει τη συνολική προσπάθεια της ομάδας.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 16:00, στο ίδιο γήπεδο, τη σκυτάλη παίρνουν οι μικροί αθλητές της ομάδας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την Ιεράπετρα 1, στο πλαίσιο του Τουρνουά Παμπαίδων (5ος Όμιλος). Οι νεαροί καλαθοσφαιριστές συνεχίζουν τη δική τους πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης, επιδιώκοντας να απολαύσουν το παιχνίδι και να παρουσιάσουν την πρόοδό τους.

Και σε αυτή την αναμέτρηση, η παρουσία του κόσμου είναι ιδιαίτερα σημαντική, δίνοντας στα παιδιά το απαραίτητο κίνητρο και τη χαρά της συμμετοχής.

Ο ΑΟ Αγίου Νικολάου Europlan καλεί όλους τους φίλους του μπάσκετ να βρεθούν στο κλειστό γυμναστήριο και να στηρίξουν την προσπάθεια των αθλητών, τόσο της ανδρικής ομάδας όσο και των αναπτυξιακών τμημάτων.

Στηρίζουμε την ομάδα – Στηρίζουμε το μέλλον του μπάσκετ στον Άγιο Νικόλαο.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 20/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

