Γρηγόρης

SPORTS

Αγιος Νικόλαος: Δημιουργείται τμήμα Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ) για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 03/12/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
από αριστερά, Μάνος Γεροντής, Θανάσης Μπέρκοβιτς, Μάνος Κοκολάκης, Γιάννης Κουμπανάκης, Γιάννης Γεροντής
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος στην περιοχή μας, η διοίκηση του Αθλητικού Σωματείου «Άγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση» ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη δημιουργία νέου τμήματος Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ), το οποίο θα λειτουργεί για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στον Άγιο Νικόλαο.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στην πάγια φιλοσοφία του σωματείου για συνεχή εξέλιξη, άνοιγμα σε νέα αθλήματα και παροχή ευκαιριών άθλησης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες της περιοχής. Με σύγχρονη δομή, προπονητικό σχεδιασμό και με στόχο τη δημιουργία μιας υγιούς και δυναμικής κοινότητας βόλεϊ, το νέο τμήμα φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον Νομό Λασιθίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση ανακοινώνει επίσης την έναρξη συνεργασίας με τον Μάνο Κοκολάκη, έναν έμπειρο και καταξιωμένο άνθρωπο του αθλήματος, ο οποίος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την προπονητική καθοδήγηση του νέου τμήματος.

πληροφορίες και προ-εγγραφές Γιάννης Κουμπανάκης (694 7709945)

Περίληψη Βιογραφικού – Μάνος Κοκολάκης

Ο Μάνος Κοκολάκης, γεννημένος στη Λαμία στις 12 Οκτωβρίου 1979, διαθέτει πολυετή και πλούσια αγωνιστική πορεία στο ελληνικό βόλεϊ, με κύρια θέση αυτή του λίμπερο. Με φυσικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν τον ρόλο του (ύψος 1,78 μ., βάρος 84 κιλά), έχει αγωνιστεί σε σημαντικές ομάδες της χώρας, όπως οι Ροδιακός Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, Νέοι Βύρωνος, ΑΟ Ορεστιάδας και Ροδίων Άθλησις, όπου παρέμεινε για επτά συνεχόμενες σεζόν (2012–2019).

Ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες των Φαλάρων Φθιώτιδας και εξελίχθηκε σε έναν αθλητή με εμπειρία, σταθερότητα και υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης.
Η παρουσία του στο νέο τμήμα πετοσφαίρισης εγγυάται επαγγελματισμό, σωστή αγωνιστική κατεύθυνση και την καλλιέργεια μιας νέας γενιάς αθλητών βόλεϊ στον Άγιο Νικόλαο.

Newsroom

