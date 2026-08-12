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Αγιασμός για τον ΑΟΑΝ ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς 2026-2027

Σε κλίμα αισιοδοξίας και ενότητας πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, παρουσία της διοίκησης του συλλόγου και εκπροσώπων της πολιτικής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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Με πίστη, αισιοδοξία και υψηλές προσδοκίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο, πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του ΑΟΑΝ για τη σεζόν 2026-2027, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη μιας νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς για την ομάδα του Αγίου Νικολάου.

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Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, σε μια ιδιαίτερη στιγμή για την κυανόλευκη οικογένεια, λίγο πριν η ομάδα μπει στις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

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Το «παρών» έδωσε σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ, μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη της διοίκησης στη νέα προσπάθεια που ξεκινά.

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Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ αυτών, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης, η βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Σπυριδάκη, καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.

Η παρουσία τους αποτέλεσε μια ακόμη ένδειξη της ιδιαίτερης θέσης που κατέχει ο ΑΟΑΝ στην αθλητική και κοινωνική ζωή του τόπου. Ένας σύλλογος με βαριά ιστορία, βαθιές ρίζες στον Άγιο Νικόλαο και ισχυρούς δεσμούς με γενιές φιλάθλων.

Ο αγιασμός αποτέλεσε παράλληλα την αφετηρία για μια χρονιά γεμάτη νέους στόχους, απαιτήσεις και προσδοκίες. Διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές συνεχίζουν τη δουλειά τους με κοινό προσανατολισμό, ώστε ο ΑΟΑΝ να παρουσιαστεί έτοιμος στις αγωνιστικές προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά του.

Πάνω από όλα, όμως, η νέα σεζόν ξεκινά με την ίδια φιλοσοφία που συνοδεύει διαχρονικά τον σύλλογο: ενότητα, προσπάθεια, σεβασμός στη φανέλα και πίστη στην ομάδα και στους ανθρώπους της.

Μια νέα ποδοσφαιρική χρονιά αρχίζει για τον ΑΟΑΝ.

Με την ιστορία του οδηγό και το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο κεφάλαιο.

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Photo of Stream+ Stream+ Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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