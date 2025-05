10 χρόνια Agios Nikolaos On SUP

Η καρδιά του διεθνούς SUP χτύπησε ξανά στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο, που γιόρτασε φέτος τη 10η επετειακή διοργάνωση του Agios Nikolaos on SUP (3 & 4 Μαΐου), του κορυφαίου ελληνικού αγώνα όρθιας σανιδοκωπηλασίας και ενός εκ των 5 σταθμών του ICF World Ranking Series 2025 που θα καθορίσουν το συνολικό νικήτη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμπου Ντάμπι. Η διοργάνωση αποτελεί όχι μόνο αγωνιστικό αλλά και συμβολικό ορόσημο για τον θεσμό, που από το 2015 μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του SUP στην Ελλάδα, φέρνοντας κάθε χρόνο αθλητές παγκοσμίου βεληνεκούς στον Άγιο Νικόλαο.

Εμπνευστής και συντονιστής της διοργάνωσης, ο Μιχάλης Φαρσάρης, o οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγ. Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) από το 2015 μέχρι και το 2023, ενώ διατελεί πρόεδρος του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Αγ. Νικολάου (ΝΑΣΑΝ) και έφορος SUP της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανό, Καγιάκ, SUP και Surf από το 2024.

Η ΔΑΕΑΝ, ο Πρόεδρος Γιώργος Αστρουλάκης, οι εργαζόμενοι της και ειδικά η Μαρία Δατσέρη που είναι βασικός πυλώνας της διοργάνωσης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Γιώργος Ξένος, η Περιφέρεια Κρήτης, η ομάδα της TOURIX – Digital Tourism Marketing, καθώς και η τοπική κοινωνία, αναγνωρίζουν τη σημασία του Agios Nikolaos on SUP και στηρίζουν σταθερά και ουσιαστικά. Η δημιουργία του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου (ΝΑΣΑΝ) υπήρξε απόρροια αυτής της αναπτυξιακής πορείας, καλύπτοντας την αυξανόμενη ανάγκη για αθλητική δραστηριότητα στο χώρο του SUP στην περιοχή.

Με αυτή τη συλλογική υποστήριξη, το Agios Nikolaos on SUP κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα πρότυπο διοργάνωσης, που ενώνει τον αθλητισμό με την τουριστική εξωστρέφεια, καθιερώνοντας τον Άγιο Νικόλαο ως αυθεντικό και ποιοτικό προορισμό αθλητικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο.

Από την πρώτη διοργάνωση του 2015 έως σήμερα, το Agios Nikolaos on SUP αντικατοπτρίζει τη δυναμική εξέλιξη του αθλήματος. Απόδειξη; Οι 200+ αθλητές από 23 χώρες που συμμετείχαν φέτος στους αγώνες του Αγίου Νικολάου και της γειτονικής Σητείας, με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 18.000€, προσφέροντας ένα τετραήμερο γεμάτο ένταση, συναγωνισμό και αξέχαστες στιγμές στο κοινό και στους συμμετέχοντες.

Ημέρα 1η – Τεχνικός Αγώνας:

Δύναμη, Τεχνική στο κύμα και Θέαμα στον Αλμυρό

Η πρώτη ημέρα αγώνων του Agios Nikolaos on SUP 2025 ξεκίνησε δυναμικά με τον Τεχνικό Αγώνα στην παραλία του Αλμυρού, υπό έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό καιρό: ηλιόλουστη ατμόσφαιρα με έντονο πλευρικό άνεμο και εύκολα κύματα που ανέβασαν τον βαθμό δυσκολίας, προσφέροντας παράλληλα εντυπωσιακές εικόνες στο κοινό.

Η διαδρομή ήταν απαιτητική: 1,5 χιλιόμετρο, δύο γύροι, 16 στροφές με σημαδούρα και δύο τμήματα τρεξίματος στην άμμο. Η μορφή του Τεχνικού Αγώνα στον Αλμυρό προσέφερε μια αυθεντική εμπειρία “Αγώνα Παραλίας” – με κύματα, αέρα, σπριντ στην παραλία και δυναμικές στροφές, αναδεικνύοντας τόσο τη φυσική δύναμη και την τεχνική της σανιδοκωπηλασίας, όσο και τις δεξιότητες ανάγνωσης των κυμάτων.

Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων κατέστησε τον αγώνα θεαματικό και απρόβλεπτο – μια πραγματική πρόκληση που απαιτούσε απόλυτη συγκέντρωση από τους αθλητές. Είναι μια από τις πιο απολαυστικές μορφές του αθλήματος, για αθλητές και θεατές.

Στην κατηγορία των Ανδρών (Open Men), ο Ιάπωνας Shuri Araki επιβεβαίωσε τη δυναμική του, παίρνοντας τη νίκη μπροστά από κορυφαία ονόματα όπως ο Ολλανδός Donato Freens, ο Βραζιλιάνος Eri Tenorio, ο Άγγλος Blue Ewer και ο Ιταλός Paolo Marconi, ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση.

Στον αγώνα των Γυναικών (Open Women), η Mariecarmen Rivera από το Πουέρτο Ρίκο ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ακολουθούμενη από τη νεαρή Ουγγαρέζα Csillag Kocsis και την Ελληνίδα Κυριακή Λογοθέτη, που έδωσε σκληρή μάχη για την 3η θέση. Η Ιταλίδα Susak Molinero βρέθηκε στην 4η θέση, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια σπριντ Katniss Paris από τις ΗΠΑ κατέκτησε την 5η θέση, σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση και συνεχείς ανατροπές και με έντονο ανταγωνισμό στις σημαδούρες.

Με τη δύση του ηλίου, η ημέρα έκλεισε με την τελετή απονομής των μεταλλίων και χρηματικών επάθλων στην παραλία, μέσα σε γιορτινό κλίμα, αγκαλιάζοντας πλήρως το πνεύμα του αθλήματος. Ένα άθλημα με αλάτι και άμμο στο DNA του. Ήταν ένας διασκεδαστικός αλλά και πολύ τεχνικός αγώνας παραλίας!

Ημέρα 2η – Μεγάλη Απόσταση:

Αντοχή, Τακτική και Πάθος στη Γραμμή του Τερματισμού

Η αυλαία της επετειακής διοργάνωσης Agios Nikolaos on SUP 2025 έπεσε με τον πλέον εμβληματικό τρόπο: τον Αγώνα Μεγάλης Απόστασης – σε μια διπλή διοργάνωση της Παγκόσμιας Κατάταξης της ICF που αποτέλεσε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μια απαιτητική δοκιμασία φυσικής κατάστασης, τακτικής και πνευματικής αντοχής που τίμησε τη δεκαετή ιστορία της διοργάνωσης.

Ο κλασικός αγώνας των 13,5 χιλιομέτρων, που εκτείνεται κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, με εκκίνηση απέναντι από την εμβληματική Σπιναλόγκα, προσέφερε και φέτος μοναδικές συνθήκες και αγωνιστικές προκλήσεις – διαφορετικές κάθε φορά, πάντα όμως έντονες.

Με τους άνδρες να ξεκινούν στις 10:00 και τις γυναίκες στη 13:00, οι καιρικές μεταβολές προσέφεραν στους δύο αγώνες διαφορετικό χαρακτήρα. Οι άνδρες έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια πορεία ελαφρά ενάντια στον άνεμο για περισσότερο από το μισό της διαδρομής, ακολουθούμενη από ένα τμήμα με ήρεμα νερά που οδηγούσε στον τερματισμό. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες κλήθηκαν να διαχειριστούν συνεχώς εναλλασσόμενες συνθήκες: Ουριοδρομία (downwind) για μεγάλο μέρος του πρώτου μισού, τμήματα με πορεία ενάντια στον άνεμο και μερικά πραγματικά απαιτητικά τμήματα με πλάγιο άνεμο. Ήταν ένας αγώνας σκληρός και απαιτητικός, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Οι 8 στους 10 αγώνες έχουν γίνει με ευνοϊκές συνθήκες ουριοδρομίας (downwind), εκτός τους 2 τελευταίους αγώνες! Ευχόμαστε αυτή η καλή στατιστική να συνεχίσει και στο μέλλον!

Στους άνδρες, ο Ιάπωνας Shuri Araki συνέχισε την αήττητη πορεία του, φτάνοντας πρώτος στον τερματισμό και επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια κλάση του. Τον ακολούθησαν ο σταθερά δυναμικός Donato Freens από την Ολλανδία και ο ταλαντούχος Έλληνας αθλητής Αναστάσιος Τσουρής, που κατέκτησε την τρίτη θέση με εντυπωσιακή εμφάνιση. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Eri Tenorio από τη Βραζιλία, ενώ ο Ιταλός Paolo Marconi, μετά από δυνατή μονομαχία με τον συμπατριώτη του και συναθλητή του στην εθνική ομάδα της Ιταλίας Filippo Mercuriali, εξασφάλισε την πέμπτη θέση.

Στον αγώνα των γυναικών, η Marie Carmen Rivera από το Πουέρτο Ρίκο κυριάρχησε για ακόμη μία φορά, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα και την εμπειρία της στις μεγάλες αποστάσεις. Η Susak Molinero από την Ισπανία ολοκλήρωσε με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη 2η θέση, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η νεαρή αλλά πολλά υποσχόμενη Ελληνίδα Κυριακή Λογοθέτη. Η Natalia Novitskaia κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ η Γερμανίδα Skadi Langbein έκλεισε την πεντάδα των κορυφαίων, επιβεβαιώνοντας την ανερχόμενη δυναμική της.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με έντονο συναίσθημα και γιορτινή διάθεση, καθώς αθλητές, συνοδοί και εθελοντές χειροκροτήθηκαν στην τελετή απονομών μπροστά στη λίμνη του Αγίου Νικολάου! Η κορύφωση των απονομών έγινε με ένα χορό χασαποσέρβικο, που συμμετείχαν και όλοι οι κορυφαίοι αθλητες και αθλήτριες! Ακολούθησε μια απολαυστική συναυλία με το συγκρότημα της Βαγγελιώ Φασουλάκη!

Η καρδιά του SUP βρίσκεται στο νησί της Κρήτης, η οποία έχει όλες τις προδιαγραφές για να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις αναδεικνύοντας το άθλημα του SUP και την Ελλάδα. Η συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και η θερμή υποδοχή από την τοπική κοινότητα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις στο μέλλον. Αξίζει να αναφερθεί επίσης, πως το πλήθος συμμετοχών στις κατηγορίες των Juniors, ειδικά των Ελλήνων της κατηγορίας Κ18, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των επιδόσεων τους ήρθε να επιβεβαιώσει ότι το άθλημα εξελίσσεται και πως το μέλλον ανήκει στους νέους.

Μια θέση στην καρδιά μας

Καθώς η αυλαία της φετινής διοργάνωσης έπεσε, δεν θα μπορούσαμε να μην θυμηθούμε τη σπουδαία Amandine Chazot — μια αθλήτρια που αγαπήθηκε και αγαπούσε βαθιά το Agios Nikolaos on SUP. Η παρουσία της, η ευγένεια και η ενέργειά της αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας της διοργάνωσης. Μπορεί να έφυγε πρόωρα, όμως για όλους εμάς θα είναι πάντα παρούσα, με μια θέση βασίλισσας στην καρδιά μας.

Αναλυτικά όλοι οι πίνακες με τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εδώ:

