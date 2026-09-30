Ο Βασίλης Κεγκέρογλου στην ραδιοφωνική εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης

Την κατάσταση που εξακολουθεί να επικρατεί στο Αρκαλοχώρι, πέντε χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, ανέδειξε η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος μίλησε για την πορεία της αποκατάστασης και τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου και των σεισμόπληκτων περιοχών.

Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, σημαντικές εκκρεμότητες παραμένουν ανοιχτές. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα, περίπου 8.500 ακίνητα ελέγχθηκαν μετά τον σεισμό, ενώ περίπου 3.500 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και περίπου 750 «κόκκινα». Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Κεγκέρογλου, έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες επισκευής για τα «κίτρινα» κτίρια.

Το γεγονός ότι, πέντε χρόνια μετά, εκατοντάδες οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν σε προσωρινούς οικίσκους, ενώ μαθητές συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε προκατασκευασμένες αίθουσες, αποτυπώνει το μέγεθος των προβλημάτων που παραμένουν.

Στη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις και στις δυσκολίες που υπάρχουν στη διαδικασία αποκατάστασης, αλλά και στην ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ώστε οι σεισμόπληκτοι να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια και στις κανονικές συνθήκες ζωής τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επιπτώσεις που έχει η παρατεταμένη εκκρεμότητα στην ίδια την κοινωνία του Αρκαλοχωρίου. Η αποκατάσταση δεν αφορά μόνο τις κατοικίες, αλλά και τα σχολεία, τα δημοτικά κτίρια, τις υποδομές, τους κοινόχρηστους χώρους και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει θέσει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την απλοποίηση των διαδικασιών, την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, τις κατεδαφίσεις και τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των υποδομών. Οι συγκεκριμένες ανάγκες βρέθηκαν και πρόσφατα στο επίκεντρο παρεμβάσεων του Δήμου και του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «Η Ελπίδα».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική συγκυρία, λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση πέντε ετών από τον σεισμό. Έναν σεισμό που άφησε πίσω του έναν νεκρό, τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή.

Το ερώτημα που παραμένει για την τοπική κοινωνία είναι πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης και πότε το Αρκαλοχώρι θα μπορέσει να αφήσει οριστικά πίσω του τις συνέπειες της καταστροφής.

Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, μέσα από τη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, παρουσίασε την εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα και τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν, μεταφέροντας στο ραδιόφωνο του Δίαυλου Κρήτης την αγωνία μιας περιοχής που, πέντε χρόνια μετά, εξακολουθεί να περιμένει την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα.