Ο Βασίλης Χατζηδάκης στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» – Εφ’όλης της ύλης

Την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις της επικαιρότητας, ανέδειξε η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο ενεργός πολίτης Βασίλης Χατζηδάκης, με τον οποίο πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση γύρω από ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα στον Δήμο Αγίου Νικολάου, τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις εξελίξεις που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και στα ζητήματα που, κατά την άποψη του κ. Χατζηδάκη, χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή και δημόσιο διάλογο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο των πολιτών και στη συμμετοχή τους στα κοινά. Η παρουσία ενεργών πολιτών στον δημόσιο διάλογο αποτελεί ένα από τα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη προβλημάτων, στη διατύπωση προτάσεων και στην καταγραφή διαφορετικών απόψεων για την πορεία μιας τοπικής κοινωνίας.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης η θεματολογία μεταφέρθηκε στην πολιτική επικαιρότητα, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη να θέτει ερωτήματα για τις πολιτικές εξελίξεις και το κλίμα που διαμορφώνεται σε εθνικό επίπεδο.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τις εξελίξεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, τις πολιτικές συζητήσεις της περιόδου και τη σύνδεσή τους με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.

Ο Βασίλης Χατζηδάκης κατέθεσε τις προσωπικές του απόψεις και τις εκτιμήσεις του για τα ζητήματα που τέθηκαν, ενώ η συζήτηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο διάλογο.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, συνεχίζει να φιλοξενεί πρόσωπα από την τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, την πολιτική, την οικονομία και άλλους χώρους, ανοίγοντας τον διάλογο για θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και απασχολούν τους πολίτες του Αγίου Νικολάου και της Κρήτης.