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Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Λασιθίου στο ραδιόφωνο του «Δίαυλου Κρήτης», στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις»

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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Το μεγάλο ζήτημα των τιμών των καυσίμων βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη. Καλεσμένος στην εκπομπή, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ήταν ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Νομού Λασιθίου, Παντελής Επιτροπάκης, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά των καυσίμων και τις επιπτώσεις που προκαλούν οι υψηλές τιμές.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην καθημερινή εικόνα που αντιμετωπίζουν τόσο οι επαγγελματίες του κλάδου όσο και οι καταναλωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των καυσίμων αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Επιτροπάκης αναφέρθηκε στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών στην αντλία, αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη και ειδικότερα στον Νομό Λασιθίου.

Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με το πώς διαμορφώνεται τελικά η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, ποιο μέρος της τιμής αφορά την αγορά του καυσίμου και ποιο αφορά φόρους και επιβαρύνσεις, ενώ έγινε αναφορά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρατηριούχοι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επίδραση των τιμών των καυσίμων στην τοπική οικονομία. Το κόστος μετακίνησης επηρεάζει άμεσα τους πολίτες, αλλά και μια σειρά από επαγγελματικούς κλάδους, από τις μεταφορές και τον τουρισμό μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται καθημερινά από τη χρήση οχημάτων.

Ο κος Παντελής Επιτροπάκης παρουσίασε τη θέση των πρατηριούχων για το ζήτημα, εξηγώντας τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις δυσκολίες που δημιουργεί η διαρκής μεταβολή του κόστους των καυσίμων.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», μέσα από τη συζήτηση με ανθρώπους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα ζητήματα της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, επιχειρεί να αναδεικνύει θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Η συζήτηση του Βαγγέλη Βαρνακιώτη με τον πρόεδρο των Βενζινοπωλών Νομού Λασιθίου έφερε στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αφορά κάθε οδηγό και κάθε νοικοκυριό: πόσο θα συνεχίσει να κοστίζει η μετακίνηση και ποιοι παράγοντες καθορίζουν την τιμή που βλέπουμε καθημερινά στην αντλία.

Ακούστε όλη τη συνομιλία:

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 29 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 29/09/2026
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