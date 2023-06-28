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Μ. Βαρκαράκης: Στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε ταμείο…

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Η πρωινή εκπομπή του Δίαυλου Κρήτης με τίτλο «Χωρίς Δεσμεύσεις» της Τετάρτης 28 Ιουνίου 2023 με φιλοξενούμενο τον πρόεδρο των ξενοδόχων Λασιθίου και ξενοδόχο κο Μανόλη Βαρκαράκη.

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