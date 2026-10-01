Ο Γιώργος Μπελούκας στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» – Στο επίκεντρο η καθαριότητα και η ανακύκλωση του Δήμου Αγίου Νικολάου

Την κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου στον τομέα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης, αλλά και τον σχεδιασμό για τους επόμενους μήνες, συζήτησαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γιώργος Μπελούκας και ο Βαγγέλης Βαρνακιώτης, στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε αρχικά στην εικόνα που παρουσιάστηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μιας περιόδου με αυξημένες ανάγκες λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης και της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού.

Ο κ. Μπελούκας έκανε έναν πρώτο απολογισμό της θερινής περιόδου, αναφερόμενος στις απαιτήσεις που αντιμετώπισαν οι υπηρεσίες καθαριότητας, στην καθημερινή προσπάθεια των εργαζομένων και στα προβλήματα που προέκυψαν σε διάφορες περιοχές του Δήμου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για την ανακύκλωση, έναν τομέα στον οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η σωστή χρήση των κάδων ανακύκλωσης, η ανάγκη περιορισμού των απορριμμάτων που καταλήγουν στους συγκεκριμένους κάδους, αλλά και η γενικότερη συνεργασία των πολιτών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος.

Στη συνέντευξη τέθηκε επίσης το ζήτημα της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Η καθαριότητα μιας πόλης δεν αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά απαιτεί και τη συμμετοχή των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών.

Ο Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε παράλληλα στον προγραμματισμό του Δήμου για την περίοδο του χειμώνα, αλλά και στις προετοιμασίες ενόψει των εορτών και των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Νικόλαο και στις δημοτικές ενότητες.

Ο σχεδιασμός για την εορταστική περίοδο, οι παρεμβάσεις που απαιτούνται στους δημόσιους χώρους και η προετοιμασία των υπηρεσιών αποτελούν ήδη αντικείμενο σχεδιασμού, με στόχο ο Δήμος Αγίου Νικολάου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιόδου και να δημιουργηθεί ένα εορταστικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες.

Στη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη τέθηκαν, τέλος, ζητήματα της καθημερινότητας, προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το επόμενο διάστημα.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης έδωσε έτσι τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για μια συζήτηση που αφορά ένα από τα πλέον καθημερινά ζητήματα για τους πολίτες: την καθαριότητα, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, αλλά και την εικόνα του Δήμου Αγίου Νικολάου ενόψει της χειμερινής και εορταστικής περιόδου.