Ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου στο ραδιόφωνο του «Δίαυλου Κρήτης», στην πρωινή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις»

Μια συνέντευξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία και τις προοπτικές του Δήμου Αγίου Νικολάου παραχώρησε ο Δήμαρχος Μανόλης Μενεγάκης στον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης.

Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, την καθημερινότητα των πολιτών, τα έργα και τις υποδομές, αλλά και τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη περίοδο.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για τον Δήμο, αλλά και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η αυτοδιοίκηση. Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του δημοτικού σχεδιασμού είναι οι υποδομές, η βελτίωση της καθημερινότητας, η τουριστική ανάπτυξη, αλλά και η ενίσχυση της ενδοχώρας και των οικισμών.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό του Δήμου έχει και η ανάγκη για ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη δημοτική επικράτεια. Ο κ. Μενεγάκης έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη να μην περιοριστεί η ανάπτυξη αποκλειστικά στο τουριστικό προϊόν, αλλά να δημιουργηθούν παράλληλα προϋποθέσεις για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, την προσέλκυση νέων ανθρώπων και τη δημιουργία ενός Δήμου που θα μπορεί να προσφέρει δυνατότητες κατοικίας, εργασίας και δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για τις μεγάλες υποδομές και τις συνδέσεις της περιοχής. Ο Δήμαρχος έχει υποστηρίξει δημόσια την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τον ΒΟΑΚ και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου οδικού δικτύου σε ολόκληρο το Λασίθι, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ανάπτυξη της Ανατολικής Κρήτης.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του δημοτικού σχεδιασμού αφορά έργα και παρεμβάσεις που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών. Σε προηγούμενες τοποθετήσεις του ο κ. Μενεγάκης έχει αναφερθεί, μεταξύ άλλων, σε πολεοδομικές μελέτες, οδικά έργα, υποδομές, ζητήματα ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και σε έργα που αφορούν διαφορετικές περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η συνέντευξη στον Δίαυλο Κρήτης έδωσε, παράλληλα, τη δυνατότητα να τεθούν ερωτήματα που αφορούν άμεσα τους δημότες και να παρουσιαστούν οι θέσεις της Δημοτικής Αρχής για την πορεία του Δήμου.

Ο Βαγγέλης Βαρνακιώτης, μέσα από την εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, επιδιώκοντας έναν άμεσο διάλογο με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» αποτελεί μία από τις εκπομπές του Δίαυλου Κρήτης που φιλοξενούν πρόσωπα της τοπικής επικαιρότητας και ανοίγουν τον διάλογο για θέματα που αφορούν την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση και την καθημερινότητα στην περιοχή.

Η συνέντευξη του Μανόλη Μενεγάκη στον Βαγγέλη Βαρνακιώτη αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία να ανοίξει η συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του Δήμου Αγίου Νικολάου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οι απαιτήσεις για έργα, υποδομές και ανάπτυξη παραμένουν στο επίκεντρο.

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