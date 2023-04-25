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Δίαυλος Κρήτης – «Χωρίς Δεσμεύσεις» 25/4/2023 | Μανόλης Καμπανός

Photo of Media+ Media+ Send an email 25/04/2023Τελευταία ενημέρωση: 25/04/2023
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Ο κος Μανόλης Καμπανός είναι εκπρόσωπος των ΤΟΕΒ της Π.Ε. Λασιθίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, μέλος του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου και αστυνομικός της Δ.Α. Λασιθίου.

Photo of Media+ Media+ Send an email 25/04/2023Τελευταία ενημέρωση: 25/04/2023
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