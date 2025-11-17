CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
PODCASTS

«Χωρίς Δεσμεύσεις»: Παρέμβαση του κου Μανόλη Λεμπίδη για την πτώση του μπαλκονιού

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 17/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο«Δίαυλος Κρήτης» και η ζωντανή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» φιλοξένησαν τον πρώην αντιδήμαρχο διαχείρισης δημόσιων χώρων, κο Μανόλη Λεμπίδη, σε μία ραδιοφωνική παρέμβαση που έκανε στην εκπομπή και που αφορούσε στην επικίνδυνη πτώση μπαλκονιού στην περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου.

ΧΡΥΣΟΣ

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 17/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική εκπομπή της Παρασκευής 14/11/2025

14/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού κο Μανούσο Πεδιαδίτη

12/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου κο Μανόλη Καμπανό

11/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου κο Αντώνη Μαυρή

10/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον πρώην Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου κο Μανόλη Λεμπίδη

07/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Με τον Ιατρό κο Ιωάννη Ρουκουνάκη

07/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου κο Γιώργο Μπελούκα

06/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Με τον πρώην δήμαρχο Αγίου Νικολάου κο Αντώνη Ζερβό

05/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κο Γιάννη Ανδρουλάκη

04/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον κο Μιχάλη Βασιλάκη

03/11/2025
Back to top button