«Χωρίς Δεσμεύσεις»: Παρέμβαση του κου Μανόλη Λεμπίδη για την πτώση του μπαλκονιού
Ο«Δίαυλος Κρήτης» και η ζωντανή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» φιλοξένησαν τον πρώην αντιδήμαρχο διαχείρισης δημόσιων χώρων, κο Μανόλη Λεμπίδη, σε μία ραδιοφωνική παρέμβαση που έκανε στην εκπομπή και που αφορούσε στην επικίνδυνη πτώση μπαλκονιού στην περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου.
