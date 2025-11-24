«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Με την εξειδικευμένη σύμβουλο κα Ιωάννα Σαραντοπούλου PHDc

Ο«Δίαυλος Κρήτης» και η ζωντανή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» φιλοξένησαν την εξειδικευμένη σύμβουλο κα Ιωάννα Σαραντοπούλου PHDc, σε μία ραδιοφωνική συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Το Join the Future είναι μια προσωπική επιχείρηση παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην Διαχείριση και Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης παρέχω υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Mentoring και Personal Branding .