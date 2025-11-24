CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
PODCASTS

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Με την εξειδικευμένη σύμβουλο κα Ιωάννα Σαραντοπούλου PHDc

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Ο«Δίαυλος Κρήτης» και η ζωντανή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» φιλοξένησαν την εξειδικευμένη σύμβουλο κα Ιωάννα Σαραντοπούλου PHDc, σε μία ραδιοφωνική συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

ΧΡΥΣΟΣ

Το Join the Future είναι μια  προσωπική επιχείρηση παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν στην Διαχείριση και Οργάνωση Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης παρέχω υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Mentoring και Personal Branding .

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική εκπομπή της Παρασκευής 21/11/2025

21/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον ιατρό καρδιολόγο κο Ιωάννη Ανδριώτη

20/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική εκπομπή της Τρίτης 18/11/2025

18/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις»: Παρέμβαση του κου Μανόλη Λεμπίδη για την πτώση του μπαλκονιού

17/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική εκπομπή της Παρασκευής 14/11/2025

14/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού κο Μανούσο Πεδιαδίτη

12/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου κο Μανόλη Καμπανό

11/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου κο Αντώνη Μαυρή

10/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον πρώην Αντιδήμαρχο Αγίου Νικολάου κο Μανόλη Λεμπίδη

07/11/2025

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Με τον Ιατρό κο Ιωάννη Ρουκουνάκη

07/11/2025
Back to top button