«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου κο Μανόλη Καμπανό

Ο«Δίαυλος Κρήτης» και η ζωντανή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» φιλοξένησαν τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μεραμβέλλου, κο Μανόλη Καμπανό, σε μία ραδιοφωνική συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.