«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον κο Βασίλη Ορφανάκη

Ο«Δίαυλος Κρήτης» και η ζωντανή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» φιλοξένησαν τον Δημοτικό Σύμβουλο Αγίου Νικολάου, κο Βασίλη Ορφανάκη, σε μία ραδιοφωνική συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.