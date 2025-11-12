Λιγότερο από ένα λεπτό

Λιγότερο από ένα λεπτό

«Χωρίς Δεσμεύσεις» – Η ραδιοφωνική συζήτηση με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού κο Μανούσο Πεδιαδίτη

Ο«Δίαυλος Κρήτης» και η ζωντανή εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» φιλοξένησαν τον αντιδήμαρχο Τουρισμού, κο Μανούσο Πεδιαδίτη, σε μία ραδιοφωνική συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.