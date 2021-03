Ακούστε… | Πίσω σελίδες | Ο διχασμός φράση – φράση | Radio-Podcast

Ένα διάγγελμα σε φραγκοδίφραγκα. Το ακούμε φράση – φράση για να πειστούν και οι τελευταίοι για το τι ακολουθεί τώρα που «δυστυχώς κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποιήσεις μας»…

Ένα διάγγελμα που ήρθε πολύ αργά και μόνο όταν το θύμα ήταν αστυνομικός. Ένα διάγγελμα που θα χρειαστεί μάλλον και τις επόμενες ημέρες.

Που θα μπορούσε να παίζει σε ατέρμονο replay για να εύχεται και στις επόμενες φορές ο πρωθυπουργός αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία (και στους αστυνομικούς;) για να εύχεται «οι θλιβερές εικόνες βίας στην Αθήνα να είναι οι τελευταίες» ακόμα και όταν προέρχονται από την πλευρά του κράτους;

Ένα διάγγελμα που δεν βρήκε μια λέξη για τα γεγονότα της Κυριακής και για το θύμα της άλλης πλευράς. Ένα διάγγελμα που κραύγαζε για ενότητα ενώ υπέθαλπε ξανά τον διχασμό.

Και όλα αυτά με πάνω από 3.000 κρούσματα και με τον Χάρη Θεοχάρη να δηλώνει… «All you want is Greece».

