Ακούστε… | Πίσω σελίδες | Είναι καλύτερος τώρα ο δημόσιος διάλογος; | Radio-Podcast

Is it getting better? Ανακουφιστήκατε μετά τα χθεσινά στη Βουλή ή μήπως σαν άφησαν μια στυφή γεύση στο στόμα; Βελτιώθηκε ο δημόσιος λόγος και διασφαλίστηκε η ποιότητα του δημόσιου διαλόγου; Και κυρίως προστατεύθηκαν τα θύματα; Θωρακίστηκε η δυνατότητά τους να βγουν και να καταγγείλουν όσα έχουν βιώσει; Η μήπως παραμονεύει ακόμα ο Κούγιας να τους συντρίψει μιλώντας για διαφορετικά παιδιά και για μη φυσιολογικούς ανθρώπους;

Στην εκπομπή εξετάζουμε ένα προς ένα τα, λειψά έστω, θεσμικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για την προστασία του ελληνικού κινήματος #ΜeeToo. Εστω και αν ανακοινώθηκαν παρεμπιπτόντως, κρυμμένα μέσα στην προσπάθεια να εκθέσει ο ένας τον άλλο διαγκωνιζόμενοι ποιος την έχει μεγαλύτερη, την ποιότητα στον πολιτικό διάλογο.

Εν τω μεταξύ ο Κουφοντίνας αργοπεθαίνει ενώ εμείς πάμε για Σαββατοκύριακο…

www.pisoselides.gr