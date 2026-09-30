Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, στο ραδιόφωνο του Δίαυλου Κρήτης

Τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, φιλοξένησε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν άμεσα στο Λασίθι, με ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία των έργων και των υποδομών στην περιοχή, αλλά και στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό ενόψει της επόμενης εκλογικής περιόδου.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, με την ιδιότητά του ως βουλευτή Λασιθίου και Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, αναφέρθηκε στις εξελίξεις που αφορούν τον νομό, καθώς και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή στον σχεδιασμό. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης, τα οποία συνδέονται με την αναπτυξιακή προοπτική της Ανατολικής Κρήτης.

Η ανάγκη για σύγχρονες υποδομές και έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για την Κρήτη αποτελεί, άλλωστε, θέμα που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο δημόσιο διάλογο, με τον κ. Πλακιωτάκη να έχει αναφερθεί και πρόσφατα στη σημασία των υποδομών για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

Ιδιαίτερο μέρος της συνέντευξης αποτέλεσε και η συζήτηση για το προεκλογικό κλίμα, τις πολιτικές εξελίξεις και το πώς αυτές διαμορφώνονται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ο Βαγγέλης Βαρνακιώτης έθεσε τα ερωτήματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και την επόμενη ημέρα για το Λασίθι.

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης είναι βουλευτής Λασιθίου και, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής, κατέχει τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής.

Η συνέντευξη στον Δίαυλο Κρήτης έδωσε την ευκαιρία για μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης γύρω από τα έργα, τις υποδομές, τις αναπτυξιακές προοπτικές του Λασιθίου και την πολιτική επικαιρότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τις επόμενες πολιτικές εξελίξεις αυξάνεται.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, συνεχίζει να φιλοξενεί πρόσωπα της πολιτικής, αυτοδιοικητικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Κρήτης, ανοίγοντας τη συζήτηση για τα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και απασχολούν την τοπική κοινωνία.