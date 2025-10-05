Τα αυτοκίνητα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα

Με 25 εκατ. ευρώ το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα τα οποία θα απορροφηθούν από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε Απόφαση με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Αττικής» για την υποβολή προτάσεων στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταφορές» 2021-2027 με δυνητικούς δικαιούχους: α) τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και β) την Περιφέρεια Αττικής και διατιθέμενο προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Εθνικό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΠΟΑ), το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του συνόλου των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας 2021-2030 (ΕΣΣΟΑ), καθώς και των επιδόσεων οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του ΕΣΣΟΑ και να οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων του και στη σημαντική μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων-δυστυχημάτων στη χώρα. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η συλλογή στοιχείων κυκλοφορίας, δεικτών επίδοσης (KPI) και στοιχείων αντιλήψεων, τεχνικές αναλύσεις, δημοσιοποίηση στατιστικών και αποτελεσμάτων κ.ά.

Διαχείριση συστήματος παραβάσεων

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική επιτήρηση οδικής ασφάλειας, προκειμένου η πιστοποίηση και διεκπεραίωση των παραβάσεων να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο, ώστε τελικώς, η επιτήρηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από τους παραβάτες και να βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους.

Ψηφιακή υποδομή ταυτοποίησης οχημάτων

Το έργο αφορά στην εφαρμογή ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου θα παρέχεται στα ελεγκτικά όργανα αλλά και στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές η εν συνόλω διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με την σύννομη κυκλοφορία των οχημάτων και, συνακόλουθα, την οδική ασφάλεια (π.χ πληροφόρηση για την εγκυρότητα της άδειας κυκλοφορίας, του πιστοποιητικού καλής κατάστασης του οχήματος και ασφαλούς κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ), την εκπομπή των πραγματικών ρύπων).

Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Η Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική Οδικής Ασφάλειας λειτουργεί υποστηρικτικά για την επίτευξη του οράματος και των ποσοτικών στόχων του ΕΣΣΟΑ και έχει ως βασική προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα οδικής συμπεριφοράς.