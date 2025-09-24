Ποιοι Έλληνες θα αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μόνο 50 ευρώ το μήνα

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε ευάλωτα νοικοκυριά με πολύ χαμηλό μηνιαίο μίσθωμα εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση στα τέλη του 2026 με αρχές του 2027, ώστε να μπορέσουν ακόμη και οι πολίτες που δεν έχουν χρήματα να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση και να μειώσουν στο ελάχιστο το κόστος χρήσης των οχημάτων τους και βέβαια να μη ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα κινούμενοι με κάποιο παλαιό και ρυπογόνο όχημα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του carandmotor.gr τα συναρμόδια Υπουργεία, με πρωταγωνιστή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επιδιώκουν να δώσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδοτώντας με 150 ευρώ το ποσό της μηνιαίας μίσθωσης με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να επιβαρύνονται μόνο από περίπου 50 ευρώ και άνω, ανάλογα με το μοντέλο που θα έχουν επιλέξει, για το μηνιαίο μίσθωμα του ηλεκτρικού μοντέλου.

Μάλιστα ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης καθημερινά βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Στέλιο Σακαρέτσιο ο οποίος έχει αναλάβει όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος, ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για τα ευάλωτα νοικοκυριά και να μπορούν όλοι οι Έλληνες να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να τους κοστίσει μια περιουσία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί στη Γαλλία και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία με αποτέλεσμα τα χρήματα του Κοινωνικού Leasing να εξαντληθούν σε λιγότερο από ένα ενάμιση μήνα!

Στην Ελλάδα το μηνιαίο μίσθωμα στο Κοινωνικό Leasing αναμένεται να ξεκινά από τα 200 ευρώ οπότε οι δικαιούχοι θα επιβαρύνονται με 50 ευρώ το μήνα αλλά σε αυτά τε έξοδα θα περιλαμβάνονται το Service, τα ασφάλιστρα, τα ελαστικά αλλά και οι βλάβες που πιθανό να προκύψουν κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

Οι δικαιούχοι σύμφωνα με πληροφορίες θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες που θα περιλαμβάνουν νέους ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα από 5.000 έως 12.500 ευρώ, ενώ η δεύτερη κατηγορία θα αφορά οικογένειες με εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ το οποίο θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ή 1.500 ανά ανήλικο τέκνο.

Εκτός των παραπάνω το πρόγραμμα Κοινωνικού Leasing θα περιλαμβάνει και άλλους περιορισμούς όπως τα ετήσια διανυθέντα χιλιόμετρα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να μην υπερβαίνουν τα 15.000 χλμ., ενώ στους όρους και τις προϋποθέσεις των δικαιούχων θα περιλαμβάνεται και η απόσταση της εργασίας από το σπίτι (τουλάχιστον 10-15 χλμ.). Επίσης, θα ληφθούν υπόψιν και άλλοι παράγοντες που ευνοούν την κατάθεση των αιτήσεων όπως το εάν οι δικαιούχοι μένουν σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, πόσα χλμ. απέχει το κοντινότερο νοσοκομείο από το σπίτι τους, σχολείο, κ.ά.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες το ελληνικό Κοινωνικό Leasing θα αφορά την μίσθωση μόνο καινούριων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και όχι μεταχειρισμένων, καθώς τα στελέχη των συναρμόδιων Υπουργείων σε καμία περίπτωση δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει πύλη εισόδου για μεταχειρισμένα οχήματα άλλων κρατών μελών…

Τι είναι το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο

Οι πόροι για το Κοινωνικό Leasing στην Ελλάδα θα προέλθουν από το Εθνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο (ΚΚΣ) που προωθεί τη δίκαιη πράσινη μετάβαση και έχει στόχο την προστασία των ενεργειακά και μεταφορικά ευάλωτων νοικοκυριών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της επέκτασης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ2) στους τομείς των κτιρίων και των οδικών μεταφορών.

Το ΚΚΣ συγκροτεί ένα συνεκτικό και στοχευμένο πλέγμα μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και επιδοματικών μέτρων από το 2027, συνολικού ύψους 4,783 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους σε συνδυασμό με εθνική συμμετοχή. Οι δράσεις οργανώνονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: κτίρια, μεταφορές και άμεση εισοδηματική στήριξη, και στοχεύουν στην άρση κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτήτων, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Το Ελληνικό σχέδιο προβλέπει επιδότηση ύψους 150 εκατ. ευρώ για 10.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μέσο ποσό επιδότησης 15.000 ευρώ ανά οικογένεια, ώστε να μειωθεί πάρα πολύ ή να μηδενιστεί το μηνιαίο κόστος μίσθωσης κάποιου ηλεκτρικού οχήματος.

Την ίδια στιγμή 300 εκατ. ευρώ θα «μοιραστούν» 14.000 επιχειρήσεις για την αναβάθμιση του στόλου οχημάτων τους γεγονός που «μεταφράζεται» σε περίπου 21.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Πράσινη μετακίνηση για νοικοκυριά

Η πρόσβαση σε βιώσιμη κινητικότητα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών παραμένει μια σημαντική πρόκληση για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η περιορισμένη πρόσβαση σε πίστωση σε συνδυασμό με το υψηλό αρχικό κόστος αγοράς ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων δεν επιτρέπουν σε ευάλωτα νοικοκυριά την αντικατάσταση οχημάτων συμβατικής τεχνολογίας, με συνέπεια να επηρεάζονται δυσανάλογα από τις επιπτώσεις του ΣΕΔΕ2 στο κόστος των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση μιας καινοτόμου πιλοτικής δράσης η οποία με στοχευμένο τρόπο και σχεδιασμό θα υποστηρίζει τη δυνατότητα χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών ρύπων για 10.000 νοικοκυριά που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η δράση «Χρηματοδοτική μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων από ευάλωτα νοικοκυριά» στοχεύει στην παροχή δυνατότητας σε ευάλωτα νοικοκυριά που επί του παρόντος δεν διαθέτουν τα μέσα ή τα κίνητρα για τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα, να χρησιμοποιήσουν τέτοια οχήματα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Η οικονομική υποστήριξη θα καταλήγει σε ένα σημαντικά μειωμένο μηνιαίο κόστος μίσθωσης για τα μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά που θα συμμετέχουν και θα κάνουν χρήση των εργαλείων που προβλέπονται από τη συγκεκριμένη δράση. Ταυτόχρονα, θα υποστηριχθεί η επιτάχυνση της ανάπτυξης δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα με σκοπό τη χρήση των παραπάνω οχημάτων από τα μεταφορικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς λειτουργικούς περιορισμούς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ

Εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων πολύ μικρών επιχειρήσεων

Η πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα καλύπτει τις μεταφορικές της ανάγκες με συμβατικά επαγγελματικά οχήματα, τα οποία είναι συχνά μεγάλης παλαιότητας, υψηλής κατανάλωσης καυσίμων και εν γένει χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δράσεων συγκεντρώνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που εκτιμάται ότι δύναται να υποστηρίξουν περίπου 14.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και την ανάπτυξη οργανωμένων υποδομών του τομέα των logistics στην χώρα, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

1,5 εκατομμύριο ευάλωτα νοικοκυριά

Με την υπόθεση ότι το μέσο κόστος ενεργειακής αναβάθμισης ή αντικατάστασης παλαιού οχήματος είναι περίπου 30.000 ευρώ και χρηματοδοτείται με δάνειο το οποίο έχει ορίζοντα αποπληρωμής 10 έτη, υπολογίζεται το ύψος της ετήσιας δόσης που οδηγεί μεθοδολογικά στον προσδιορισμό του ορίου διαθέσιμου εισοδήματος ανά νοικοκυριό 25.000 ευρώ ετησίως.

Στο ΚΚΣ περιλαμβάνονται επιμέρους μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική ένταξη των ευάλωτων νοικοκυριών στα μέτρα στήριξης και να ενισχυθεί η κοινωνική ισότητα στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΕΔΕ2, μέσω προσδιορισμού προσαυξημένου ορίου διαθέσιμου εισοδήματος έως περίπου 30.000 ευρώ. Για παράδειγμα, στην περίπτωση οικογενειών με παιδιά το όριο εισοδήματος των 25.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 1.000/1.500 ευρώ ανά τέκνο ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων/προστατευόμενων στην οικογένεια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΚΚΣ, περίπου 1,5 εκατομμύριο ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζουν χαρακτηριστικά ενεργειακής ή και μεταφορικής ευαλωτότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του ΚΚΤ και λόγω της εισαγωγής του ΣΕΔΕ2.