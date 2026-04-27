CAFE MELI
Europlan
MOTO & AUTO

Παράνομες οι παραποιημένες πινακίδες κυκλοφορίας με πρόστιμο 350 ευρώ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Με πρόστιμο 350 ευρώ κινδυνεύουν εκείνοι οι οδηγοί που δεν φέρουν στο όχημά τους την πινακίδα κυκλοφορίας που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ή έχουν παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν.

ΧΡΥΣΟΣ

Η πολιτεία θέτει ξεκάθαρα στο στόχαστρο κάθε οδηγό που επιχειρεί να παρακάμψει τους κανόνες οδικής ασφάλειας, θεωρώντας ότι οι πρακτικές παραποίησης της πινακίδας κυκλοφορίας δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για την οδική ασφάλεια αλλά και ένα σημαντικό κενό στην απόδοση δικαιοσύνης.

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 94 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται πως απαγορεύεται οποιοδήποτε όχημα να κυκλοφορεί χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας ή με πινακίδες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα ή έχουν παραποιηθεί.

SUNSTOP

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τέσσερις από τις πιο συνηθισμένες παραποιήσεις στην πινακίδα κυκλοφορίας οι οποίες είναι παράνομες. Όλες οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται με πρόστιμο 350 ευρώ, αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και του αριθμού κυκλοφορίας για έναν μήνα.

1. Τοποθέτηση αυτοκόλλητου ή προστατευτικού πάνω στην πινακίδα

Η χρήση αντικειμένων που καλύπτουν ή παραμορφώνουν την πινακίδα, όπως φιμέ τζάμι, πλαίσια με σχέδια που κρύβουν αριθμούς ή γράμματα, αυτοκόλλητα που αντανακλούν το φως, ή ακόμη και η αμέλεια καθαρισμού της πινακίδας, όλες αυτές είναι παράνομες πρακτικές και τιμωρούνται με το παραπάνω πρόστιμο.

Μάλιστα στην περίπτωση που οι παραβάτες έχουν υποβάλει ψευδή στοιχεία για τη λήψη ανταλλακτικών πινακίδων, έχοντας ως σκοπό την παράνομη χρήση τους, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.Πινακίδες κυκλοφορίας -Ποιες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε για ένα όχημα μόνο με τον αριθμό του

2. Χρήση μη εγκεκριμένης πινακίδας

Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές παραβάσεις και περιλαμβάνει πινακίδες ιδιοκατασκευής που δεν έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, αντίγραφα πινακίδων άλλων οχημάτων, ή την αλλοίωση αριθμών ή γραμμάτων, με χάραξη, σκίαση ή αλλαγή χρώματος.

3. Φθαρμένες, ξεθωριασμένες ή δυσανάγνωστες πινακίδες

Αν έστω και μία πινακίδα έχει παλιώσει, έχει ξεθωριάσει από τον ήλιο ή τη βροχή, ή έχει στραβώσει σε ατύχημα και δεν έχει αντικατασταθεί, η κυκλοφορία με αυτή θεωρείται παράβαση, εφόσον δεν φαίνεται καθαρά ο αριθμός κυκλοφορίας.

4. Οδήγηση χωρίς πινακίδα ή με μία από τις δύο

Πολλοί οδηγοί αφαιρούν τις πινακίδες, κυρίως τις πίσω, ώστε να μην καταγράφουν το όχημά τους οι κάμερες κυκλοφορίας που φωτογραφίζουν τα οχήματα από πίσω. Ωστόσο η μη ύπαρξη πινακίδας -ή η ύπαρξη μόνο μίας- είναι παράνομη και τιμωρείται με πρόστιμο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Back to top button