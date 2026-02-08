Οριστικό τέλος για αυτά τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζει ένα ευρύ σχέδιο που στόχο έχει να «καθαρίσει» τους ελληνικούς δρόμους από παραβατικές και μη συμμορφούμενες περιπτώσεις οχημάτων, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην κυκλοφορία μιας σειράς αυτοκινήτων που λειτουργούν εκτός των κανόνων του νόμου και των υποχρεώσεων τους.

Η κίνηση αυτή είναι μέρος ενός γενικότερου κύματος αλλαγών που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των οχημάτων, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμμόρφωση, που έρχονται να αντιμετωπίσουν χρόνια προβλήματα και φαινόμενα αθέτησης υποχρεώσεων από ιδιοκτήτες οχημάτων.

Στο επίκεντρο των πρόσφατων σχεδιασμών της ΑΑΔΕ βρίσκονται έλεγχοι που αφορούν οχήματα που κυκλοφορούν παράνομα, είτε επειδή δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, είτε επειδή δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, είτε γιατί έχουν παραβιάσει τη δήλωση ακινησίας που έχουν υποβάλει στο σύστημα. Μέσα από διασταυρώσεις στοιχείων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων, όπως της Τροχαίας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διαφόρων ηλεκτρονικών αρχείων δημόσιων υπηρεσιών, η ΑΑΔΕ εντοπίζει τα οχήματα που βρίσκονται σε κατάσταση που δεν… δικαιολογεί την παρουσία τους στους δρόμους. Σε περιπτώσεις θα υπάρξουν και ειδοποιήσεις των ιδιοκτητών, με προθεσμίες για διόρθωση της κατάστασης πριν επιβληθούν οι τελικές κυρώσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της επερχόμενης κινητοποίησης, αφορά τα οχήματα με ξένες πινακίδες – και ειδικά αυτά που εμφανίζονται να έχουν «μεταφερθεί» στη Βουλγαρία ή άλλη χώρα, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να αποφύγουν την καταβολή τελών ή άλλων υποχρεώσεων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα που αρχικά ήταν καταχωρημένα στην Ελλάδα έχουν αφαιρεθεί από τα ελληνικά μητρώα και έχουν επανεγγραφεί με πινακίδες γειτονικών κρατών, με αποτέλεσμα να «ξεφεύγουν» από το ελληνικό φορολογικό και κυκλοφοριακό πλαίσιο. Οι έλεγχοι που προωθεί η ΑΑΔΕ στοχεύουν στην ανίχνευση τέτοιων περιπτώσεων και στη λήψη μέτρων που μπορεί να φτάσουν μέχρι και την απαγόρευση κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων.

Παράλληλα, η νέα πολιτική ελέγχου δεν περιορίζεται μόνο σε υπερπολυτελή αυτοκίνητα ή οχήματα με ξένες πινακίδες. Έχει τεθεί ως προτεραιότητα ο εντοπισμός κάθε οχήματος που κυκλοφορεί χωρίς έγκυρη ασφάλεια ή χωρίς να έχει περάσει τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, καθώς και εκείνων που έχουν καθυστερήσει υπερβολικά στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα στην Ελλάδα εμφανίζονται να έχουν παραλείψει βασικές διαδικασίες επικαιροποίησης των στοιχείων τους, είτε αυτό αφορά την ασφάλιση είτε το ΚΤΕΟ, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τόσο τη φορολογική συμμόρφωση όσο και την οδική ασφάλεια.

Αυτή η αυστηροποίηση των ελέγχων έρχεται σε μια περίοδο όπου οι κανόνες για τα τέλη κυκλοφορίας και τις υποχρεώσεις των κατόχων οχημάτων έχουν επίσης αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιοποιήσει διευκρινίσεις που αποσαφηνίζουν πότε και πώς πρέπει να καταβληθούν τα τέλη, ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγές και πώς λειτουργεί η εφαρμογή ψηφιακής ακινησίας οχημάτων μέσω του gov.gr. Σε αυτές τις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και νέες δυνατότητες, όπως η αναλογική πληρωμή τελών για συγκεκριμένους μήνες χρήσης του οχήματος, αλλά και η αυτόματη επιβολή ακινησίας από το ίδιο το σύστημα όταν δεν τηρούνται οι προθεσμίες.