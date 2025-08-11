CAFE MELI
Οι τεχνολογίες που προτιμούν οι οδηγοί στα νέα αυτοκίνητα

11/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της AutoPacific που διεξήχθη στις ΗΠΑ, η τεχνολογία έχει περάσει πλέον στο επίκεντρο των αγοραστικών προτεραιοτήτων όσων σκέφτονται να αποκτήσουν νέο αυτοκίνητο. Το 43% των καταναλωτών που σχεδιάζουν αγορά μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, δήλωσε ότι τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής.

Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα, δείχνοντας σαφή μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά (όπως ιπποδύναμη και εξοπλισμός) προς την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια.

Οι τεχνολογίες που κερδίζουν έδαφος

Η ασύρματη φόρτιση smartphone βρέθηκε στην κορυφή των επιλογών, αποδεικνύοντας ότι οι οδηγοί δίνουν πλέον μεγάλη έμφαση στην συνδεσιμότητα και την ευκολία καθημερινής χρήσης. Παράλληλα, το adaptive cruise control, η διατήρηση λωρίδας και η αυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο σημειώνουν ραγδαία άνοδο σε δημοτικότητα.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί δηλώνουν πλέον πρόθυμοι να αφήσουν το τιμόνι για λίγα μέτρα, δείγμα της αυξανόμενης εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες ADAS.

Η νέα γενιά αλλάζει τα δεδομένα

Ένα κρίσιμο στοιχείο της έρευνας ήταν και το χαμηλότερο ηλικιακό προφίλ των ερωτηθέντων, με μέσο όρο τα 39 έτη. Η νέα γενιά οδηγών φαίνεται να είναι πολύ πιο δεκτική στην αυτόνομη τεχνολογία, με το 48% να δηλώνει ότι θέλει το αυτοκίνητο να «οδηγεί μόνο του», ώστε ο οδηγός να μπορεί να κάνει παράλληλα κι άλλες δραστηριότητες.

Αυτό το ποσοστό ανέβηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι προσδοκίες των καταναλωτών.

Φρενάρει μόνο του, μένει στη λωρίδα, οδηγεί για σένα

Μεγάλη αύξηση κατέγραψαν επίσης οι τεχνολογίες αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η προηγμένη υποβοήθηση σε αυτοκινητόδρομο (highway assist). Οι λειτουργίες αυτές, που συναντώνται πλέον ακόμα και σε μικρομεσαία μοντέλα, θεωρούνται κλειδί για την ασφάλεια, αλλά και για την ξεκούραστη οδήγηση.

Τι κρατάμε;

  • Το 43% των υποψήφιων αγοραστών θέλει ADAS στα επόμενα αυτοκίνητά του.
  • Η ασύρματη φόρτιση κινητού είναι πρώτη στις προτιμήσεις.
  • Οι νεότεροι οδηγοί είναι πιο δεκτικοί στην αυτόνομη οδήγηση.
  • Το 48% θέλει να κάνει και άλλα πράγματα ενώ οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του.
  • Το αυτόματο φρενάρισμα και η διατήρηση λωρίδας καθιερώνονται ως απαραίτητα.

Πηγή
autotypos.gr
