Κυκλώματα κλέβουν σχεδόν έξι εκατομμύρια λίτρα το χρόνο

Η Ελληνική Αστυνομία σε συντονισμένες επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχει εξαρθρώσει αρκετές σπείρες που είχαν στήσει ολόκληρη υποδομή μέσα σε βενζινάδικα ώστε να εξαπατούν καταναλωτές πληρώνοντας περισσότερα από ό,τι τελικά λαμβάνουν στο ρεζερβουάρ τους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι απλά μεμονωμένα περιστατικά αλλά οργανωμένες δραστηριότητες με μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα.

Τα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό εγκατεστημένο στους υπολογιστές των πρατηρίων, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στις αντλίες να παραδίδουν λιγότερα λίτρα από τα ποσά που εμφανίζονταν στην οθόνη και πληρώνονταν από τον οδηγό. Αυτή η παρέμβαση στο σύστημα εισροών-εκροών επέτρεπε στους επιτήδειους να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα «παρακρατούσαν» χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους πελάτες ή τις αρχές. Τα ποσοστά που καταγράφονταν κυμαίνονταν από 7 – 9 % για να μη δημιουργούν εύκολα υποψίες, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 20 % ή και το 30 % της πραγματικής ποσότητας που έπρεπε να λαμβάνει ο κάτοχος του οχήματος.

Κατά την ημέρα που οι αρχές πραγματοποίησαν τις επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις αμόλυβδης βενζίνης, η οποία υπερκέρασε κατά περίπου 30 % τις συνήθεις πωλήσεις σε ημερήσια βάση. Σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια επιπλέον λίτρα που καταγράφηκαν στο σύστημα, με την εκτίμηση να είναι ότι οι οδηγοί πλήρωσαν γι’ αυτά, χωρίς ωστόσο να υπήρχε παραπάνω καύσιμο στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Με απλά μαθηματικά, μόνο η ποσότητα αυτή για μια ημέρα αντιστοιχεί σε τεράστια οικονομική απώλεια για τους καταναλωτές αλλά και σε έσοδα που αλλοιώνονται για τα νόμιμα πρατήρια.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατέληξαν σε δεκάδες συλλήψεις μελών των κυκλωμάτων, μεταξύ των οποίων και ιδιοκτήτες πρατηρίων, τεχνικοί και άλλοι συνεργοί που εμπλέκονταν στη τεχνική υποστήριξη και λειτουργία των παράνομων λογισμικών.

Η οικονομική ζημία που έχουν υποστεί τα θύματα αυτής της απάτης υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μόνο τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες εκτιμήσεις να υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας εξαιτίας των μειωμένων παραδόσεων καυσίμου στα πρατήρια που είχαν «πειραγμένες» αντλίες. Αυτή η εικόνα δείχνει ότι η απάτη δεν ήταν μεμονωμένο φαινόμενο αλλά επαναλαμβανόμενη πρακτική που απέφερε σημαντικά οφέλη σε όσους την εφάρμοζαν.