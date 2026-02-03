CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
MOTO & AUTO

Κυκλώματα κλέβουν σχεδόν έξι εκατομμύρια λίτρα το χρόνο

Καθημερινά στην Ελλάδα αναδύεται ένα ζήτημα που κανένας οδηγός δεν πρέπει να αγνοεί, αυτό της κλοπής καυσίμων στην αντλία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, μια πρακτική που έχει λάβει τις διαστάσεις σχεδόν οργανωμένης απάτης μέσα στον κλάδο.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η Ελληνική Αστυνομία σε συντονισμένες επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων έχει εξαρθρώσει αρκετές σπείρες που είχαν στήσει ολόκληρη υποδομή μέσα σε βενζινάδικα ώστε να εξαπατούν καταναλωτές πληρώνοντας περισσότερα από ό,τι τελικά λαμβάνουν στο ρεζερβουάρ τους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι απλά μεμονωμένα περιστατικά αλλά οργανωμένες δραστηριότητες με μεγάλο οικονομικό αποτύπωμα.

Τα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό εγκατεστημένο στους υπολογιστές των πρατηρίων, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στις αντλίες να παραδίδουν λιγότερα λίτρα από τα ποσά που εμφανίζονταν στην οθόνη και πληρώνονταν από τον οδηγό. Αυτή η παρέμβαση στο σύστημα εισροών-εκροών επέτρεπε στους επιτήδειους να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα «παρακρατούσαν» χωρίς να γίνεται άμεσα αντιληπτό από τους πελάτες ή τις αρχές. Τα ποσοστά που καταγράφονταν κυμαίνονταν από 7 – 9 % για να μη δημιουργούν εύκολα υποψίες, ενώ σε πιο ακραίες περιπτώσεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 20 % ή και το 30 % της πραγματικής ποσότητας που έπρεπε να λαμβάνει ο κάτοχος του οχήματος.

ΧΡΥΣΟΣ

Κατά την ημέρα που οι αρχές πραγματοποίησαν τις επιχειρήσεις, παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις αμόλυβδης βενζίνης, η οποία υπερκέρασε κατά περίπου 30 % τις συνήθεις πωλήσεις σε ημερήσια βάση. Σε αριθμούς αυτό μεταφράζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια επιπλέον λίτρα που καταγράφηκαν στο σύστημα, με την εκτίμηση να είναι ότι οι οδηγοί πλήρωσαν γι’ αυτά, χωρίς ωστόσο να υπήρχε παραπάνω καύσιμο στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Με απλά μαθηματικά, μόνο η ποσότητα αυτή για μια ημέρα αντιστοιχεί σε τεράστια οικονομική απώλεια για τους καταναλωτές αλλά και σε έσοδα που αλλοιώνονται για τα νόμιμα πρατήρια.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συμμετοχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατέληξαν σε δεκάδες συλλήψεις μελών των κυκλωμάτων, μεταξύ των οποίων και ιδιοκτήτες πρατηρίων, τεχνικοί και άλλοι συνεργοί που εμπλέκονταν στη τεχνική υποστήριξη και λειτουργία των παράνομων λογισμικών.

NOVA

Η οικονομική ζημία που έχουν υποστεί τα θύματα αυτής της απάτης υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μόνο τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες εκτιμήσεις να υπερβαίνουν τα 25 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας εξαιτίας των μειωμένων παραδόσεων καυσίμου στα πρατήρια που είχαν «πειραγμένες» αντλίες. Αυτή η εικόνα δείχνει ότι η απάτη δεν ήταν μεμονωμένο φαινόμενο αλλά επαναλαμβανόμενη πρακτική που απέφερε σημαντικά οφέλη σε όσους την εφάρμοζαν.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

google maps

Η Google θα βρίσκει το αυτοκίνητό μας – Η νέα υπηρεσία που μπαίνει στα κινητά μας

15/12/2025

Ασφάλεια και άνεση στο δρόμο – Πώς να επιλέξετε τα σωστά ελαστικά για τη μοτοσυκλέτα σας

05/12/2025

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πληρωμή χωρίς taxisnet σε 4 βήματα

21/11/2025

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026

05/11/2025
driving diploma

Ερχεται το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης για όλη την Ευρώπη

22/10/2025
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Τέλος εποχής για τα παλιά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη

14/10/2025
cars

Τα αυτοκίνητα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα

06/10/2025

Η ναυτική έκθεση «Thessaloniki Boat & Fishing Show 2025» από 31 Οκτωβρίου μέχρι και 2 Νοεμβρίου

02/10/2025
cars used

Η υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων στην ΕΕ – Τι αλλάζει ο νέος κανονισμός

28/09/2025
electric car

Ποιοι Έλληνες θα αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μόνο 50 ευρώ το μήνα

24/09/2025
Back to top button