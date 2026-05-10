ΚΤΕΟ: Τι εξετάζει η Ε.Ε. για την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

Τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσισαν στις 5 Μαΐου (2026) να εφαρμόζεται πλέον ένα νέο πλαίσιο που να αφορά στην υποχρεωτική τεχνική επιθεώρηση οχημάτων.

Αυτό περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με ό,τι ισχύει τώρα και όσα προτείνονται αφορούν άμεσα τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και στην Ελλάδα.

Αυτές προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους από τα ΚΤΕΟ, με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας και τη σύνδεση των ανακλήσεων οχημάτων με την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου ή όχι.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα να μπορεί κάποιος οδηγός να περάσει το αυτοκίνητό του τεχνικό έλεγχο σε κάποιο αντίστοιχο ΚΤΕΟ σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή που διαμένει μόνιμα.

Στη νέα απόφαση απορρίφθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ετήσιο τεχνικό έλεγχο στα αυτοκίνητα ηλικίας άνω των δέκα ετών. Η συγκεκριμένη ιδέα είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στα τέλη του 2025 και πλέον φαίνεται πως δεν θα εφαρμοστεί.

Ο Γενς Γκίζεκε, ευρωβουλευτής της γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU), δήλωσε σχετικά: «Η μη καθιέρωση ετήσιων τεχνικών ελέγχων για οχήματα άνω των δέκα ετών και η αποφυγή πρόσθετων υποχρεώσεων για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αποτελούν ένα σαφές μήνυμα ελάφρυνσης για τους καταναλωτές και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Η καινούργια απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωβουλής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού που πρέπει να έχουν τα αυτοκίνητα.

Στο μέλλον, οι αερόσακοι, το σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης και άλλα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας θα αποτελούν βασικό μέρος της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ.

Μέχρι σήμερα, πολλά από αυτά τα συστήματα ελέγχονται περιορισμένα. Ωστόσο, η ολοένα αυξανόμενη χρήση αισθητήρων, καμερών και λογισμικού στα σύγχρονα αυτοκίνητα οδηγεί τις ευρωπαϊκές αρχές στην ανάγκη αυστηρότερης επιτήρησης των αυτοκινήτων.

Επιπλέον, στη νέα απόφαση προβλέπονται πρόσθετα σημεία ελέγχου τόσο για τα οχήματα με υβριδικό κινητήρα όσο και για τα αμιγώς ηλεκτρικά, λόγω της ραγδαίας αύξησης των εξηλεκτρισμένων μοντέλων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία ελέγχου των αυτοκινήτων στα ΚΤΕΟ ενδέχεται να γίνει πιο σύνθετη και πιο απαιτητική τεχνικά.

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά στις υποχρεωτικές ανακλήσεις ασφαλείας από τους κατασκευαστές. Στο εξής, κατά τον τεχνικό έλεγχο θα εξετάζεται εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάκλησης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι εκκρεμεί υποχρεωτική ανάκληση μοντέλου που δεν έχει εφαρμοστεί, το όχημα ενδέχεται να αποτυγχάνει στον τεχνικό έλεγχο και να μην λαμβάνει πιστοποίηση καταλληλότητας κίνησης στον δρόμο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση που αφορά όσους ταξιδεύουν ή διαμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, με όχημα ταξινομημένο σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το προσχέδιο, θα μπορεί να πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιθεώρηση του συγκεκριμένου οχήματος θα συνοδεύεται από προσωρινή ευρωπαϊκή πιστοποίηση διάρκειας έξι μηνών, ενώ ο επόμενος κανονικός τεχνικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιείται στη χώρα ταξινόμησης του οχήματος.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν, επίσης, την εισαγωγή πρόσθετων μετρήσεων εκπομπών κατά τον τεχνικό έλεγχο. Έτσι, εκτός από τους σχετικούς ελέγχους που εφαρμόζονται τώρα, εξετάζεται η μέτρηση οξειδίων του αζώτου, όπως και του αριθμού εκπεμπόμενων σωματιδίων.

Το μέτρο αφορά κυρίως στους σύγχρονους κινητήρες άμεσου ψεκασμού και στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα, όπου οι πραγματικές εκπομπές συχνά δεν αποτυπώνονται επαρκώς με τις υπάρχουσες μεθόδους.

Παράλληλα, σχεδιάζεται ενίσχυση των τεχνικών ελέγχων στον δρόμο, με πιθανή επέκτασή τους τόσο σε ελαφρά επαγγελματικά όσο και σε αυτοκινούμενα οχήματα.

Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τα στελέχη του κλιμακίου διαπιστωθούν υπερβάσεις στο όριο των εκπομπών ή πιθανών τεχνικών παρεμβάσεων, αυτά θα μπορούν να υποχρεώνουν τον οδηγό σε επιπλέον τεχνικό έλεγχο.

Πέραν αυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει επίσης νέα μέτρα κατά της αλλοίωσης της ένδειξης των χιλιομετρητών στα οχήματα, στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Βάσει αυτών, τα συνεργεία θα υποχρεούνται να καταγράφουν τις ενδείξεις χιλιομέτρων κατά τη διάρκεια επισκευών που διαρκούν περισσότερο από μία ώρα.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές θα πρέπει να μεταφέρουν τα στοιχεία των συνδεδεμένων οχημάτων σε εθνικές βάσεις δεδομένων, με στόχο τον περιορισμό της σχετικής απάτης στα μεταχειρισμένα οχήματα, με τα «γυρισμένα» χιλιόμετρα.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι αυτές οι προτάσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών, πριν από την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια της Ευρωβουλής.