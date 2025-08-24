CAFE MELI
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι απαιτείται πείρα και ικανότητα, για να οδηγήσει κανείς αυτά τα μέσα μετακίνησης, που κυκλοφορούν κυρίως το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά.

Οι «γουρούνες» ή αλλιώς ATV, όπως ονομάζονται, έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιρινού σκηνικού στα ελληνικά νησιά και τις τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, μαζί με την τουριστική κίνηση επιστρέφει και η ανησυχία για τα αυξημένα περιστατικά ατυχημάτων.

Το πρόσφατο σοβαρό τροχαίο του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Τομ Γκρίνγουντ με «γουρούνα» στο νησί της Μυκόνου ήρθε να προστεθεί στον κατάλογο των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται ATVS, οι γνωστές σε όλους «γουρούνες».

Οι ειδικοί εκτιμούν πως αρκετοί από αυτούς που οδηγούν «γουρούνες», δεν γνωρίζουν πώς να τις ελέγξουν.

«Οι γουρούνες είναι το ίδιο επικίνδυνες με όλα τα άλλα οχήματα. Οπως και οι μοτοσικλέτες, όπως και τα αυτοκίνητα. Αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα είναι η συμπεριφορά του αναβάτη. Εάν δεν γνωρίζει, κακώς παίρνει ένα τέτοιο όχημα, εάν δεν έχει δίπλωμα και δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτά» σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς.

«Γουρούνες»: Αρκεί το δίπλωμα αυτοκινήτου;

Για να νοικιάσει κάποιος «γουρούνα» πάνω από 50 κυβικά εκατοστά, πρέπει να έχει υποχρεωτικά δίπλωμα αυτοκινήτου. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές οδήγησης θεωρούν ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

«Η πρόταση μας είναι ότι πρέπει να θεσπιστεί δίπλωμα οδήγησης ATV. Εμείς έχουμε καταθέσει στο υπουργείο Μεταφορών και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει και συμπληρωματικά σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, έτσι ώστε να μπορούν μαζί με το δίπλωμα να έχουν και δεξιότητες χρήσης ATV» δήλωσε στο ΕΡΤΝews o Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Να σημειωθεί ότι το 2018 είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία 4 τροχών μοτοσικλετών με κυβισμό μέχρι 125 κυβικά εκατοστά σε ασφαλτοστρωμένες οδούς. Τελικώς η απαγόρευση καταργήθηκε και σήμερα το ισχύον πλαίσιο παρέχει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να θέτει κανόνες για την κυκλοφορία οχημάτων του συγκεκριμένου τύπου.

Πηγή
Με πληροφορίες από ΕΡΤ
