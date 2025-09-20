Έρχεται υποχρεωτική απόσυρση σε όλη την Ευρώπη – Ποια αυτοκίνητα κινδυνεύουν

Οι Βρυξέλλες θέλουν να απαγορεύσουν την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ακόμα και αν περνάνε με επιτυχία τους ελέγχους των Κ.Τ.Ε.Ο.

Η άφιξη της ηλεκτροκίνησης έχει φέρει αλλαγές και ανισορροπίες στην αγορά αυτοκινήτου, καθώς συνοδεύεται από αύξηση της τιμής των καινούργιων αυτοκινήτων κατά 40% τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει μετατρέψει τα αυτοκίνητα σε είδος πολυτέλειας για τους περισσότερους.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση της μέσης ηλικίας των αυτοκινήτων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, που πλέον έχει ξεπεράσει τα 15 έτη και οδεύει στα 20, μιας και ο κόσμος αδυνατεί να αγοράσει ένα καινούργιο. Σε συνδυασμό μάλιστα με την αύξηση των τιμών στην αγορά μεταχειρισμένου, οι περισσότεροι προσπαθούν να διατηρήσουν στη ζωή το αυτοκίνητο που ήδη διαθέτουν.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται από διάφορες ενώσεις και σωματεία της αγοράς αυτοκινήτου στην Ευρώπη, όχι μόνο αυξήθηκαν οι τιμές των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αλλά η ζήτηση για τέτοια έχει εκτοξευθεί σε σημείο να πωλούνται δύο φορές περισσότερο από ότι τα καινούργια.

Στις Βρυξέλλες όμως βλέπουν ότι η ηλεκτροκίνηση δεν κινείται στον ρυθμό που θα ήθελαν, για αυτό και αποφάσισαν πριν από λίγο καιρό να τιμωρήσουν τα καύσιμα, ιδίως το ντίζελ, με σκοπό να εμποδίσουν το υποψήφιο αγοραστικό κοινό να αγοράσει προσιτά αυτοκίνητα αυτής της τεχνολογίας. Μάλιστα, ορισμένες χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την τιμή του συγκεκριμένου καυσίμου.

Καθώς ο οδικός χάρτης των Βρυξελλών συνεχίζει να παραπαίει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί ξανά να «πολεμήσει» τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ή με άλλα λόγια, να τα αποσύρει από την αγορά. Με αυτό ως στόχο, σκοπεύει να εμπλουτίσει την αγορά μεταχειρισμένου με μία νέα ορολογία που θα αναφέρει το τέλος του κύκλου ζωής ενός οχήματος.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο έγγραφο που θα πρέπει να προσκομίσουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων προς πώληση από τα Κ.Τ.Ε.Ο., το οποίο θα πιστοποιεί ότι το αυτοκίνητό τους δεν βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του και μπορεί να ενταχθεί στην αγορά μεταχειρισμένου.

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται στα χαρτιά της πώλησης για να μπορέσει να γίνει η μεταβίβαση του οχήματος. Εάν το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν λάβει το νέο έγγραφο από τα Κ.Τ.Ε.Ο., έχει μεγάλη πιθανότητα να καταλήξει σε μάντρα. Θα επιτρέψει δηλαδή στα Κ.Τ.Ε.Ο. και σε ορισμένα συνεργεία αυτοκινήτων να πιστοποιούν το τέλος του κύκλου ζωής ενός αυτοκινήτου, για να οδηγηθεί μετά στην απόσυρση και όχι στην αγορά μεταχειρισμένου.

Όπως είναι ευκόλως κατανοητό, το σχέδιο των Βρυξελλών είναι να ανανεωθεί ο στόλος οχημάτων της Ευρώπης, μέσω της απόσυρσης δεκάδων χιλιάδων αυτοκινήτων από την κυκλοφορία.