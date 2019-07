Τρόποι για να κοιμηθείτε όταν έχει καύσωνα

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Ιούλ 2019 στις 09:44

Η ζέστη έχει σφίξει εδώ και μέρες. Ολα, υπό συνθήκες καύσωνα, μοιάζουν μαρτυρικά. Μεταξύ όλων και ο ύπνος. Πώς μπορείς να κοιμηθείς όταν όλα βράζουν; Η μία λύση είναι το αιρ κοντίσιον η άλλη ο ανεμιστήρας. Αλλά τι κάνεις σε περίπτωση που δεν αντέχεις κανένα από τα δύο; Παρακάτω ακολουθούν μερικά τιπς για πιο δροσερό ύπνο τις ημέρες του καύσωνα που έρχονται.

Φορέστε κάτι

Αν και μοιάζει λογικό στον καύσωνα να κοιμόμαστε με όσο το δυνατό λιγότερα ρούχα, στην πραγματικότητα δεν είναι σωστό. Φορέστε καλύτερα βαμβακερές πιζάμες για να μπορεί το δέρμα σας να αναπνέει και να απορροφάται και ο ιδρώτας.

Ψεκάστε με νερό το κρεβάτι σας

Το να ψεκάσετε με λίγο νερό το κρεβάτι σας μοιάζει… παιδικό, ωστόσο οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο ύπνος σε κάποια πιο… δροσερά σεντόνια θα σας βοηθήσει σίγουρα.

Βρέξτε τις κουρτίνες

Οσο απίστευτο και αν ακούγεται το να ψεκάσετε με αρκετό νερό τις κουρτίνες σας θα σας δώσει μια λύση στο πρόβλημα του ύπνου υπό συνθήκες καύσωνα. Αυτό διευκολύνει στο να μπει στο δωμάτιο αναζωογονητικός αέρας -όσος μπορεί να φυσάει σε συνθήκες καύσωνα.

Παγοκύστη από ρύζι

Αντί να πάρετε μια παγοκύστη και να την κρατήσετε αγκαλιά όλη νύχτα, κάτι το οποίο είναι έως και αδύνατο να μπορέσετε να το κάνετε, φτιάξτε μόνοι μια διαφορετική παγοκύστη από ρύζι. Βάλτε ρύζι σε ένα σακουλάκι, τακτοποιήστε το ώστε να έχει το σχήμα που επιθυμείτε και βάλτε το στην κατάψυξη. Ετσι θα φτιάξετε μια παγοκύστη που θα σας βοηθήσει κατά τη διάρκεια της ζεστής νύχτας και δεν θα λιώσει κιόλας. Περνώντας την παγοκύστη από ρύζι από καρπούς, αστραγάλους, πόδια και κροτάφους θα δείτε ότι η πρακτική αυτή μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Σβήστε όλες τις συσκευές

Οτιδήποτε μπορεί να είναι στην πρίζα μπορεί να εκπέμπει θερμότητα. Βγάλτε τα πάντα λοιπόν από την πρίζα, θα δείτε ότι αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πίνετε λίγο νερό

Εχετε ένα ποτήρι στο κομοδίνο. Πίνετε λίγο νερό, χωρίς υπερβολές τη νύχτα. Θα δείτε μπορεί να βοηθήσει.

Βάλτε στην κατάψυξη το σεντόνι

Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό αλλά είναι μια λύση. Βάλτε για λίγο τα σεντόνια σας σε μια τσάντα και τοποθετήστε την για λίγο στην κατάψυξη. Βγάλτε τα πριν πέσετε για ύπνο και σκεπαστείτε θα δείτε ότι αυτή η μικρή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Κοιμηθείτε μόνοι

Κανόνας βασικός. Μην κοιμάστε μαζί με άλλον, στο κρεβάτι στον καύσωνα πρέπει να κοιμάται ο καθένας μόνος του. Και αυτό γιατί όταν δυο σώματα κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι εκπέμπουν θερμότητα και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν…

Κοιμηθείτε όσο το δυνατό πιο χαμηλά

Ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω. Ετσι, αν θέλετε να δροσιστείτε κατεβείτε πιο χαμηλά. Κοιμηθείτε στο πάτωμα θα δείτε ότι αυτό μπορεί να κάνει τη διαφορά.