Το σταφύλι είναι το φρούτο του Καλοκαιριού

Νέο ερευνητικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στο τρέχον τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Journal of Agriculture and Food Chemistry εξετάζει τα superfoods και επισημαίνει ότι τα φρέσκα σταφύλια έχουν κερδίσει επάξια την θέση τους στην λίστα των υπερτροφών. Το συγκεκριμένο φρούτο, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, ενισχύει την εύρυθμη λειτουργία του εγκεφάλου, της καρδιάς αλλά και του εντέρου.

Όπως σημειώνεται στο άρθρο, ο όρος “υπερτροφές” είναι μια κοινή λέξη χωρίς επίσημο ορισμό ή καθιερωμένα κριτήρια. Οι επικρατούσες υπερτροφές συνήθως μέρος της μεσογειακής διατροφής και γενικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ενώσεις που είναι ευεργετικές για την υγεία.

Σταφύλια το καλοκαιρινό φρούτο – superfood

Τα σταφύλια αποτελούν φυσική πηγή με πάνω από 1.600 ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων αντιοξειδωτικών και άλλων πολυφαινολών, όπως – μεταξύ άλλων – φλαβονοειδή, ανθοκυανιδίνες, κατεχίνες και φαινολικά οξέα.

Οι ωφέλιμες δράσεις των σταφυλιών αποδίδονται στις πολυφαινόλες, σύμφωνα με τους ερευνητές και συγκεκριμένα στην αντιοξειδωτική τους δράση. Όπως επισημαίνουν, είναι ολόκληρο το σταφύλι και η μοναδική σύνθεση αυτών των ενώσεων που περιέχει, και όχι ένα μεμονωμένο συστατικό, που δημιουργεί τις βιολογικές αυτές επιδράσεις.

Στην επιστημονική βιβλιογραφία έχουν δημοσιευτεί πάνω από εξήντα μελέτες για τα σταφύλια και την υγεία. Ο ευεργετικός ρόλος των σταφυλιών στην καρδιαγγειακή υγεία είναι καλά τεκμηριωμένος, καθώς συμβάλλουν στην χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, στην ενίσχυση της υγιούς κυκλοφορίας, καθώς και στη ρύθμιση των επιπέδων χοληστερόλης.

Κλινικές μελέτες επισημαίνουν επιπλέον, ότι τα σταφύλια υποστηρίζουν την εύρυθμη εγκεφαλική λειτουργία (συμβάλλουν στη διατήρηση του υγιούς μεταβολισμού του εγκεφάλου και στις ευεργετικές επιδράσεις στη νόηση), την υγεία του δέρματος (συμβάλλουν στη ενισχυμένη αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία και στη βλάβη του DNA στα κύτταρα του δέρματος), την υγεία του εντέρου (συμβάλλουν στη ρύθμιση του μικροβιώματος του εντέρου και στην ενίσχυση της ποικιλομορφίας στο έντερο) και την υγεία των ματιών.

Τι λέει η nutrigenomics για τα σταφύλια

Τέλος, στο πεδίο της nutrigenomics (διατροφογενωμικής) – πεδίο έρευνας που εξετάζει πώς η διατροφή επηρεάζει την έκφραση των γονιδίων – η κατανάλωση σταφυλιών φαίνεται να συμβάλλει θετικά στην έκφραση γονιδίων σε σχετικά συστήματα του σώματος, αναφέρει το επιστημονικό άρθρο.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές: “Τα σταφύλια είναι πράγματι μια από τις υπερτροφές του καλοκαιριού με πολλά οφέλη. Είτε τα καταναλώνουμε για λόγους υγείας είτε απλώς τα απολαμβάνουμε ως σνακ, ενισχύουμε σημαντικά τον οργανισμό μας”.