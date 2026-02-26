CAFE MELI
Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας αν πίνουμε καφέ κάθε μέρα

26/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Η καθημερινή κατανάλωση καφέ μπορεί να υποστηρίξει την υγεία της καρδιάς, του εγκεφάλου και του μεταβολισμού, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιοδραστικές ενώσεις που περιέχει. Σύμφωνα με διαιτολόγους που μίλησαν στο σχετικό ρεπορτάζ, η κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών ημερησίως έχει συνδεθεί με μακροπρόθεσμα οφέλη για τον οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με μέτρο.

Τι προσφέρει διατροφικά ο καφές

Πέρα από την καφεΐνη, ο καφές περιέχει φαινολικά οξέα, τα οποία δρουν ως αντιοξειδωτικά και ενδέχεται να υποστηρίζουν την υγεία των αιμοφόρων αγγείων και τη σωστή κυκλοφορία του αίματος. Επιπλέον, παρέχει θρεπτικά συστατικά όπως κάλιο, μαγνήσιο και βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Σε συνδυασμό με τις πολυφαινόλες, τα στοιχεία αυτά συνδέονται με θετικές επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία, τη λειτουργία του εγκεφάλου, τον μεταβολισμό και τη νεφρική λειτουργία. Η καφεΐνη, ως διεγερτική ουσία, μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας, να βελτιώσει τη συγκέντρωση και να ενισχύσει την αθλητική απόδοση. Παράλληλα, φαίνεται να δρα ως ήπιο κατασταλτικό της όρεξης και να αυξάνει ελαφρώς τον μεταβολικό ρυθμό, συμβάλλοντας στη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Πιθανά οφέλη από την καθημερινή κατανάλωση

Η κατανάλωση δύο έως τριών φλιτζανιών καφέ την ημέρα έχει συσχετιστεί με:

– Βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας

– Μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου

– Θετική επίδραση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

– Σύνδεση με καλή νεφρική λειτουργία

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τακτική κατανάλωση καφέ σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον. Ορισμένες μελέτες δείχνουν επίσης πιθανή προστατευτική δράση έναντι του διαβήτη τύπου 2.

Αντίθετα με μια διαδεδομένη αντίληψη, η μέτρια κατανάλωση καφέ (ένα έως τρία φλιτζάνια ημερησίως) δεν φαίνεται να συνδέεται με αυξημένη αρτηριακή πίεση.

Οι κίνδυνοι της υπερκατανάλωσης

Η υπερβολική πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να προκαλέσει άγχος, νευρικότητα, αϋπνία, αίσθημα παλμών και πεπτικές ενοχλήσεις. Η οξύτητα του καφέ μπορεί να ερεθίσει το στομάχι, να επιδεινώσει την παλινδρόμηση ή να προκαλέσει δυσφορία.

Η τακτική και αυξημένη κατανάλωση ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε εξάρτηση από την καφεΐνη. Σε περίπτωση απότομης διακοπής, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ευερεθιστότητα και κόπωση.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε άτομα που είναι ευαίσθητα στην καφεΐνη ή αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα σχετικά με το κατά πόσο άτομα με κολπική μαρμαρυγή μπορούν να καταναλώνουν με ασφάλεια καφεϊνούχα ροφήματα. Επιπλέον, το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων συνιστά στις εγκύους να περιορίζουν την κατανάλωση καφέ σε ένα φλιτζάνι ή λιγότερο ημερησίως.

Πόσος καφές θεωρείται ασφαλής;

Οι ειδικοί προτείνουν η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης να μην υπερβαίνει τα 400 mg — ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε τέσσερα φλιτζάνια καφέ των 240 ml. Η κατανάλωση του τελευταίου φλιτζανιού πριν το μεσημέρι ή η επιλογή ντεκαφεϊνέ αργότερα μέσα στην ημέρα μπορεί να περιορίσει πιθανές διαταραχές ύπνου ή απογευματινή νευρικότητα.

Εξίσου σημαντικό είναι τι προστίθεται στον καφέ. Σιρόπια, ζάχαρη και κρέμες μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις θερμίδες, τα κορεσμένα λιπαρά και τα πρόσθετα σάκχαρα, μειώνοντας τα οφέλη του ροφήματος. Οι ειδικοί προτείνουν οι πιο «γλυκές» εκδοχές καφέ να καταναλώνονται περιστασιακά και με μέτρο.

Όπως επισημαίνεται, ο καφές μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, εφόσον καταναλώνεται συνετά και χωρίς υπερβολές.

