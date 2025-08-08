CAFE MELI
Τι πρέπει να κάνουμε αν μας τσιμπήσει σφήκα, αράχνη ή τσούχτρα

08/08/2025
Τα καλοκαιρινά τσιμπήματα είναι σχεδόν αναπόφευκτα στην Ελλάδα, είτε βρίσκεσαι στην παραλία, είτε στην εξοχή, είτε σε ένα απλό μπαλκόνι. Από τις τσούχτρες στη θάλασσα μέχρι τις σφήκες στο ταβερνάκι και τις αράχνες που… παραμονεύουν σε εξοχικά δωμάτια, είναι σημαντικό να ξέρεις πώς να αντιδράσεις σωστά.

Ακολουθεί ο πλήρης και πρακτικός οδηγός για να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία κάθε τσίμπημα, με τις συμβουλές που δίνουν οι γιατροί και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Αν σε τσιμπήσει σφήκα ή μέλισσα

Τι να κάνεις άμεσα:

  • Αφαίρεσε το κεντρί (αν υπάρχει) απαλά με μια κάρτα ή νύχι. Όχι με τσιμπιδάκι – μπορεί να σπρώξει το δηλητήριο πιο μέσα.
  • Πλύνε την περιοχή με νερό και σαπούνι.
  • Εφάρμοσε πάγο για 10-15 λεπτά, για να μειώσεις το πρήξιμο.

Πότε να ανησυχήσεις:

Αν έχεις δυσκολία στην αναπνοή, πρήξιμο στο πρόσωπο ή τον λαιμό, ζάλη ή εξανθήματα στο σώμα, κάλεσε άμεσα το 166 – μπορεί να είναι αλλεργική αντίδραση (αναφυλαξία).

Αν είσαι γνωστός αλλεργικός, να έχεις πάντα μαζί σου ενέσιμη αδρεναλίνη (π.χ. EpiPen).

Αν σε τσιμπήσει αράχνη

Συνήθως:

  • Το τσίμπημα προκαλεί ήπιο πόνο, κοκκινίλα και πρήξιμο.
  • Καθάρισε την περιοχή καλά και βάλε πάγο.
  • Απόφυγε το ξύσιμο.

Πότε να ανησυχήσεις:

Αν δεις διάχυτο πρήξιμο, έντονο πόνο, ναυτία ή πυρετό, ζήτα ιατρική βοήθεια – ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει ο καφέ ερημίτης (νότια Ελλάδα).

Αν σε κάψει ή σε τσιμπήσει τσούχτρα

Τι να κάνεις:

  • Βγες από το νερό αργά και ψύχραιμα.
  • Ξέπλυνε με θαλασσινό νερό (όχι γλυκό ή πόσιμο, που μπορεί να επιδεινώσει το κάψιμο).
  • Απενεργοποίησε το δηλητήριο με ξύδι ή διάλυμα μαγειρικής σόδας.
  • Μην τρίψεις την περιοχή, ούτε με πετσέτα ούτε με χέρια.
  • Βάλε πάγο για τον πόνο.

Πότε να πας σε γιατρό:

Αν έχεις δυσκολία στην αναπνοή, εμετούς, ταχυκαρδία, ή δερματικά εξανθήματα στο σώμα.

Αν το τσίμπημα ήταν στο πρόσωπο ή κοντά σε μάτια / στόμα.

Έξτρα συμβουλές πρόληψης για τις διακοπές

Απόφυγε έντονα αρώματα και γλυκά ποτά σε εξωτερικούς χώρους (τραβούν τις σφήκες).

  • Φόρα παπούτσια στην παραλία ή στο camping για αποφυγή αραχνών και εντόμων.
  • Έχε πάντα αντιισταμινική κρέμα και παυσίπονα στο φαρμακείο διακοπών.
  • Μη χρησιμοποιείς αλκοόλ ή αμμωνία σε τσούχτρα – είναι μύθος ότι βοηθά.

Αντιμετωπίζοντας τα τσιμπήματα ψύχραιμα και σωστά, μπορείς να συνεχίσεις τις διακοπές σου χωρίς άγχος. Έχε πάντα ένα μικρό φαρμακείο ταξιδιού, και θυμήσου: στις περισσότερες περιπτώσεις, η σωστή πρώτη βοήθεια αρκεί.

