Τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο – Ανάμεσά τους 3 ελληνικά

Στη δημοσιότητα βγήκε η φετινή λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο, με τρία από αυτά να είναι ελληνικά.

Η λίστα «The World’s 50 Best Bars» ενημερώνεται κάθε χρόνο, με τη φετινή τελετή απονομής βραβείων, να πραγματοποιείται στη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για την πρώτη φορά στη 15ετή ιστορία των βραβείων που η τελετή ταξιδεύει στην Ασία.

Το Sips στη Βαρκελώνη στέφθηκε ο νικητής, λαμβάνοντας την πολυπόθητη θέση του καλύτερου μπαρ στον κόσμο το 2023, αφού σκαρφάλωσε από την τρίτη θέση στην οποία βρισκόταν πέρσι.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα:

Οι νέες καταχωρήσεις σημειώνονται με αστερίσκο.

50. Galaxy Bar, Ντουμπάι, ΗΑΕ

49. Jewel of the South, Νέα Ορλεάνη, Η.Π.Α

48. Atlas, Σιγκαπούρη

47. The Clumsies, Αθήνα, Ελλάδα

46. Locale Firenze, Φλωρεντία, Ιταλία

45. Baltra Bar, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό*

44. L’Antiquario, Νάπολη, Ιταλία

43. Carnaval, Λίμα, Περού

42. 1930, Μιλάνο, Ιταλία

41. Scarfes Bar, Λονδίνο, ΗΒ*

40. Mimi Kakushi, Ντουμπάι, ΗΑΕ*

39. Panda & Sons, Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο

38. The Cambridge Public House, Παρίσι, Γαλλία*

37. Bar Benfiddich, Τόκιο, Ιαπωνία

36. The SG Club, Τόκιο, Ιαπωνία

35. A Bar With Shapes For A Name, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

34. Argo, Χονγκ Κονγκ

33. Freni e Frizioni, Ρώμη, Ιταλία*

32. Sago House, Σιγκαπούρη*

31. Röda Huset, Στοκχόλμη, Σουηδία*

30. Florería Atlántico, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

29. Wax On, Βερολίνο, Γερμανία*

28. Satan’s Whiskers, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

27. Katana Kitten, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α

26. CoChinChina, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

25. Baba au Rum, Αθήνα, Ελλάδα

24. Café La Trova, Μαϊάμι, Η.Π.Α

23. Caretaker’s Cottage, Μελβούρνη, Αυστραλία*

22. Hanky Panky, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

21. Drink Kong, Ρώμη, Ιταλία

20. Coa, Χονγκ Κονγκ

19. Mahaniyom Cocktail Bar, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη*

18. Zest, Σεούλ, Νότια Κορέα*

17. Overstory, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α

16. Salmon Guru, Μαδρίτη, Ισπανία

15. Maybe Sammy, Σίδνεϊ, Αυστραλία

14. Jigger & Pony, Sinagpore

13. BKK Social Club, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

12. Line, Αθήνα, Ελλάδα

11. Tres Monos, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

10. Himkok, Όσλο, Νορβηγία

9. Alquimico, Cartagena, Κολομβία

8. Tayer + Elementary, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

7. Licorería Limantour, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

6. Little Red Door, Παρίσι, Γαλλία

5. Connaught Bar, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

4. Paradiso, Βαρκελώνη, Ισπανία

3. Handshake Speakeasy, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

2. Double Chicken Please, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α

1. Sips, Βαρκελώνη, Ισπανία

Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ ισοβαθμούν με τις περισσότερες συμμετοχές στη λίστα, με πέντε μπαρ της κάθε μίας να καταφέρνουν να λάβουν μία θέση. Η Πόλη του Μεξικού, είναι η καλύτερα εκπροσωπούμενη πόλη στη λίστα, με τέσσερα μπαρ.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι εκτός από τη λίστα, απονέμονται και κάποια ειδικά βραβεία. Μάλιστα δύο από αυτά, δόθηκαν σε ελληνικά μπαρ. Το βραβείο Remy Martin Legend of the List Award, το οποίο απονέμεται στο μπαρ που έχει απασχολήσει σταθερά τους κριτές όλα αυτά τα χρόνια και μπορεί να κερδηθεί μόνο μία φορά, πήγε στο The Clumsies, ενώ το βραβείο Best New Opening 2023, απονεμήθηκε στο Line.

Τέλος, ακόμη δύο ελληνικά μπαρ, αναγνωρίστηκαν, αφού βρέθηκαν ανάμεσα στις θέσεις 51-100 της λίστας.

Αναλυτικότερα, το Barro Negro στην Αθήνα, έλαβε τη θέση 70, ενώ το The Bar in Front of the Bar, επίσης στην πρωτεύουσα, κατέκτησε τη θέση 98 της λίστας με τα κορυφαία μπαρ παγκοσμίως.