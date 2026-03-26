Σπιρουλίνα: Για ποιους λόγους θεωρείται υπερτροφή

Η σπιρουλίνα είναι ένα πράσινος είδος άλγης που προστίθεται συχνά σε πράσινους χυμούς, smoothies και υγιεινά ροφήματα, για να δώσει περισσότερες πρωτεΐνες και αντιοξειδωτική δράση.

Η άγρια σπιρουλίνα αναπτύσσεται κυρίως σε τροπικά και υποτροπικά κλίματα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της σπιρουλίνας που διατίθεται στο εμπόριο καλλιεργείται στο εργαστήριο λόγω του κινδύνου των ρύπων στην άγρια φύση. Είναι διαθέσιμη κυρίως σε ξηρά μορφή, όπως σκόνες ή νιφάδες ή ως συμπλήρωμα σε δισκία και κάψουλες.

Υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά

Σε κάθε μισό φλιτζάνι (32 γραμμάρια) η σπιρουλίνα περιέχει πολλές πρωτεΐνες και 22 απαραίτητα αμινοξέα. Η σπιρουλίνα έχει επίσης μια ποικιλία από απαραίτητες βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών του συμπλέγματος Β, β-καροτένιο, βιταμίνη Ε, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, χαλκό, σίδηρο, σελήνιο και τα απαραίτητα λιπαρά οξέα.

Η ίδια ποσότητα παρέχει επίσης το 89% των συνιστώμενων ημερήσιων αναγκών του ανθρώπου σε σίδηρο. Για τους λόγους αυτούς, η σπιρουλίνα χρησιμοποιείται συχνά ως συμπλήρωμα διατροφής.

Λειτουργία του εγκεφάλου

Σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση “Journal of Experimental Neurology”, η σπιρουλίνα αποδείχτηκε ότι μειώνει την βλάβη στον εγκέφαλο και συμβάλλει στην αποκατάσταση των νευρώνων μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, σε πειραματόζωα. Παρόμοιες μελέτες σε ανθρώπους, ωστόσο, απαιτούνται προκειμένου να μπορέσει να επιβεβαιωθούν τα οφέλη της σπιρουλίνας στην λειτουργία του εγκεφάλου.

Αλλεργίες

Η σπιρουλίνα μπορεί να είναι αποτελεσματική στη θεραπεία των αλλεργιών, επειδή διακόπτει την απελευθέρωσης της ισταμίνης στο σώμα που προκαλεί τα κοινά συμπτώματα αλλεργίας, όπως ρινική καταρροή, δακρύρροια, κνίδωση και πρήξιμο.

Ηπατικές διαταραχές

Προκαταρκτικές μελέτες έχουν δείξει ότι η σπιρουλίνα βοηθάει σημαντικά εκείνους με χρόνια ηπατίτιδα από περαιτέρω βλάβη και κίρρωση στο ήπαρ.

Άλλα πιθανά οφέλη

Πρόσθετα πιθανά οφέλη της σπιρουλίνας περιλαμβάνουν τη βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων σε άτομα που πάσχουν από άσθμα, τη βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης σε άτομα με διαβήτη, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την μεγαλύτερη ανάπτυξη των προβιοτικών στον οργανισμό.