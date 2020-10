Σον Κόνερι: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός

Ο Σον Κόνερι, ο σπουδαίος ηθοποιός, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του.

Ο Σον Κόνερι, ήταν ο πιο εμβληματικός Τζέιμς Μποντ και ο πρώτος που τον ερμήνευσε στην μεγάλη οθόνη.

Πολλά τα βραβεία που είχε πάρει ανάμεσά τους και ένα Όσκαρ, δυο Bafta και τρεις Χρυσές Σφαίρες.

Τα βραβεία του Σον Κόνερι

Η εντυπωσιακή άνοδος του Κόνερι έγινε με τον ρόλο του μυστικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ. Συνολικά πήρε μέρος σε επτά ταινίες Μποντ.

Οι ταινίες του Τζέιμς Μποντ

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο (Dr No., 1962)

Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with love, 1963)

Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger, 1964)

Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965)

Ζεις μονάχα δυο φορές (You only live twice, 1967)

Τα Διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds are forever, 1971)

Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ (Never say never again, 1983)

Ο εντυπωσιακός αλλά και αεικίνητος, «αεράτος», ηθοποιός πρωτοανακαλύφθηκε από τους Χάρι Σάλτζμαν και Άλμπερτ Μπρόκολι, μετά την άρνηση άλλων υποψήφιων ηθοποιών για το ρόλο του Μποντ, μεταξύ των οποίων ο Ντέιβιντ Νίβεν (ο οποίος αργότερα έπαιξε τον Μποντ στην παρωδία του 1967 Casino Royale), ο Κάρι Γκραντ και ο Τζέιμς Μέισον. Ο χαμηλός προϋπολογισμός ανάγκασε τους παραγωγούς να προσλάβουν έναν άγνωστο ηθοποιό.