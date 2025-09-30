Silver Shampoo: Τι είναι και ποια είναι τα καλύτερα προϊόντα

Αν έχεις ξανθά, λευκά ή γκρίζα μαλλιά, σίγουρα γνωρίζεις το «αιώνιο» πρόβλημα: οι ανεπιθύμητοι κίτρινοι τόνοι που χαλάνε την καθαρή, ψυχρή όψη τους. Εδώ έρχεται να σε σώσει το silver shampoo – ο πιο κομψός σύμμαχος για χρώμα που μοιάζει πάντα φρεσκοβγαλμένο από το κομμωτήριο.

Τι είναι το silver shampoo;

Το silver (ή purple) shampoo είναι ένα ειδικό σαμπουάν με μωβ χρωστικές που εξουδετερώνουν τους ζεστούς, κιτρινωπούς τόνους. Λειτουργεί με βάση τη χρωματολογία: το μωβ βρίσκεται απέναντι από το κίτρινο στον τροχό των χρωμάτων, άρα όταν συναντιούνται, αλληλοεξουδετερώνονται.

Έτσι, τα μαλλιά αποκτούν πιο ψυχρή, λαμπερή και κομψή απόχρωση – είτε μιλάμε για πλατινέ ξανθό, είτε για φυσικό γκρι.

Πώς το χρησιμοποιείς σωστά

Συχνότητα : Ξεκίνα με 1 φορά την εβδομάδα και προσαρμόζεις ανάλογα με τις ανάγκες σου.

: Ξεκίνα με 1 φορά την εβδομάδα και προσαρμόζεις ανάλογα με τις ανάγκες σου. Εφαρμογή : Άπλωσε το σαμπουάν σε βρεγμένα μαλλιά, κάνοντας μασάζ ώστε να καλύψεις κάθε τούφα.

: Άπλωσε το σαμπουάν σε βρεγμένα μαλλιά, κάνοντας μασάζ ώστε να καλύψεις κάθε τούφα. Χρόνος : Άφησέ το να δράσει 2–5 λεπτά. Όσο περισσότερο το αφήνεις, τόσο πιο ψυχρό γίνεται το αποτέλεσμα.

: Άφησέ το να δράσει 2–5 λεπτά. Όσο περισσότερο το αφήνεις, τόσο πιο ψυχρό γίνεται το αποτέλεσμα. Tip: Αν τα μαλλιά σου είναι πολύ πορώδη, καλό είναι να μην το αφήνεις πολλή ώρα για να αποφύγεις μωβ υποτόνους.

Χρειάζεται conditioner;

Φυσικά! Ένα silver conditioner με θρεπτικά συστατικά όπως βιοτίνη, ceramides ή έλαια, θα δώσει επιπλέον λάμψη και απαλότητα, ενώ θα συνεχίσει να διορθώνει τους κιτρινωπούς τόνους. Έτσι αποφεύγεις και την ξηρότητα που μπορεί να προκαλέσει η συχνή χρήση του silver shampoo.

Για ποια μαλλιά είναι ιδανικό;

Ξανθά βαμμένα ή φυσικά.

Λευκά & γκρίζα, που συχνά κιτρινίζουν από τον ήλιο, τη ρύπανση ή τη θάλασσα.

Ασημένιες αποχρώσεις που θέλεις να παραμένουν ψυχρές και καθαρές.

Τα καλύτερα Silver Shampoo

Η επιλογή Silver Shampoo δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς υπάρχουν πολλά προϊόντα που όχι μόνο δεν βοηθάνε, αλλά δημιουργούν και διάφορα άλλα προβλήματα. Παρακάτω θα δούμε 5 προϊόντα που ξεχώρισε η ομάδα του zizel.gr.

Ένα σαμπουάν που συνδυάζει την τόνωση με την επανόρθωση. Η φυτική του τεχνολογία δημιουργίας δεσμών βοηθά να δυναμώσουν τα εύθραυστα ξανθά ή ασημένια μαλλιά, ενώ τα μοβ πιγκμέντα εξουδετερώνουν άμεσα τις ανεπιθύμητες κιτρινίλες. Είναι 96% φυσικής προέλευσης, vegan, χωρίς σιλικόνες και parabens, και αφήνει μια αίσθηση καθαριότητας χωρίς βάρος. Επιπλέον, το χαρακτηριστικό Pure-Fume™ άρωμα της Aveda χαρίζει μια εμπειρία πολυτέλειας σε κάθε λούσιμο. Ιδανικό για γυναίκες που θέλουν όχι μόνο όμορφο χρώμα αλλά και πιο γερά, λαμπερά μαλλιά με υπεύθυνη, οικολογική φιλοσοφία.

Η premium επιλογή για τις πιο εκλεπτυσμένες ξανθές αποχρώσεις. Το Yūbi Blonde εμπλουτίζεται με ιαπωνική λευκή παιώνια και μια ειδική μωβ χρωστική, προσφέροντας επαγγελματική εξουδετέρωση θερμών τόνων. Χαρίζει απαλό καθαρισμό χωρίς να βαραίνει την τρίχα, ενώ αποκαλύπτει τη φυσική λάμψη του ξανθού. Ιδανικό για ξανοιγμένα ή ασημένια μαλλιά που χρειάζονται ψυχρό αποτέλεσμα μεγάλης διάρκειας. Η κρεμώδης υφή του μετατρέπει το λούσιμο σε ιεροτελεστία φροντίδας, αφήνοντας τα μαλλιά απαλά και φωτεινά. Ένα σαμπουάν που προσφέρει εμπειρία spa στο σπίτι και μαλλιά με αξεπέραστη κομψότητα.

Ένα από τα πιο αγαπημένα silver shampoos, το Bain Ultra-Violet είναι σχεδιασμένο για να χαρίζει ψυχρές ξανθές αποχρώσεις χωρίς ίχνος πορτοκαλί ή κίτρινου τόνου. Η σύνθεσή του με υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει σε βάθος, ενώ το άνθος εντελβάις προστατεύει από τη φθορά και τα αντιοξειδωτικά. Τα μοβ πιγκμέντα υψηλής συγκέντρωσης εξουδετερώνουν τους θερμούς τόνους, ενώ αφήνουν τα μαλλιά απαλά, γερά και φωτεινά. Κατάλληλο για ξανθά, γκρίζα ή ασημένια μαλλιά, προσφέρει πολυτέλεια, προστασία και επαγγελματικό αποτέλεσμα από το πρώτο λούσιμο.

Το απόλυτο επαγγελματικό σαμπουάν για γκρίζα, λευκά και ξανθά μαλλιά. Εμπλουτισμένο με το αποκλειστικό Gloss Protect System, περιέχει αμινοξέα και ισχυρούς αντιξανθιστικούς παράγοντες που απομακρύνουν άμεσα τους ανεπιθύμητους κίτρινους τόνους. Οι ιώδεις μικρο-χρωστικές ενώσεις προσφέρουν τέλεια εξουδετέρωση, ενώ παράλληλα χαρίζουν απαλότητα, ελαστικότητα και εντυπωσιακή λάμψη. Ιδανικό για να διατηρείς το γκρίζο ή λευκό χρώμα καθαρό και κομψό ανάμεσα στα ραντεβού σου στο κομμωτήριο. Ένα σαμπουάν που δεν χαρίζει μόνο οπτικό αποτέλεσμα, αλλά και περιποίηση σε βάθος για υγιή, δυνατά μαλλιά που ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση.

Ένα από τα πιο γνωστά silver shampoos παγκοσμίως, το Fanola No Yellow είναι «θρυλικό» για τη δύναμη των μωβ πιγκμέντων του. Εξουδετερώνει άμεσα τους ανεπιθύμητους κίτρινους τόνους, αφήνοντας τα μαλλιά πιο καθαρά και ψυχρά, με αποτέλεσμα που θυμίζει φρέσκια βαφή. Ιδανικό για ξανθά, ντεκαπαρισμένα ή μαλλιά με ανταύγειες, αλλά και για φυσικά γκρίζα που χρειάζονται λάμψη και ανανέωση. Η χρήση του απαιτεί προσοχή στο χρόνο παραμονής για να μην αφήσει μωβ τόνους — όμως όταν εφαρμοστεί σωστά, χαρίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι.