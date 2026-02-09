Πρωτεΐνη: Οι ανάγκες ανά ηλικιακή ομάδα και η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

Η πρωτεΐνη δεν είναι απλώς ένα ακόμη διατροφικό trend. Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα βασικότερα θρεπτικά συστατικά για τη ζωή. Κάθε κύτταρο του σώματός μας περιέχει πρωτεΐνη, ενώ οι μύες, το δέρμα, τα μαλλιά, τα νύχια, τα ένζυμα, οι ορμόνες και το ανοσοποιητικό μας σύστημα εξαρτώνται άμεσα από αυτήν. Χωρίς επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, η ανάπτυξη, η αποκατάσταση των ιστών και η σωστή λειτουργία του οργανισμού απλώς δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Τα τελευταία χρόνια, διόλου τυχαία, η πρωτεΐνη βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Η σύγχρονη ζωή, το αυξημένο στρες, η καθιστική καθημερινότητα αλλά και η άνοδος της άσκησης και του fitness έχουν αυξήσει τις ανάγκες μας.

Παράλληλα, πολλές δίαιτες περιορισμού θερμίδων ή φυτικής προέλευσης δεν καλύπτουν πάντα επαρκώς τις απαιτήσεις του οργανισμού οδηγώντας σε κόπωση, απώλεια μυϊκής μάζας και μειωμένη ανοσοποιητική άμυνα.

Τι κάνει η πρωτεΐνη στον οργανισμό μας;

Η πρωτεΐνη λειτουργεί ως δομικό υλικό του σώματος. Ειδικότερα:

– Συμβάλλει στη δημιουργία και διατήρηση της μυϊκής μάζας

– Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα

– Βοηθά στην επούλωση τραυμάτων και την ανάρρωση μετά από ασθένεια ή χειρουργείο.

– Ρυθμίζει τον μεταβολισμό μέσω ενζύμων και ορμονών.

– Προσφέρει κορεσμό βοηθώντας στον έλεγχο της όρεξης και του βάρους.

– Παρέχει ενέργεια (όταν χρειάζεται).

– Βοηθά στη δόμηση και επιδιόρθωση ιστών (μύες, δέρμα, όργανα).

Οι ανάγκες ανά ηλικιακή ομάδα

Οι ανάγκες δεν είναι ίδιες για όλους.

Μωρά και παιδιά: Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη και ωρίμαση. Υποστηρίζει την ανάπτυξη των οστών, των μυών και του νευρικού συστήματος.

Έφηβοι: Σε περίοδο έντονης ανάπτυξης οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά. Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης βοηθά στη σωστή σωματική ανάπτυξη και τη διατήρηση ενέργειας.

Ενήλικες: Eίναι καθοριστική για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, τη ρύθμιση του μεταβολισμού και τη συνολική υγεία.

Αθλητές: Οι ανάγκες είναι πιο αυξημένες λόγω της μυϊκής καταπόνησης και της ανάγκης για αποκατάσταση. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης και τη γρηγορότερη αποθεραπεία.

Ηλικιωμένοι: Με την ηλικία μειώνεται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα. Η επαρκής πρωτεΐνη βοηθά στην πρόληψη της σαρκοπενίας και τη διατήρηση της αυτονομίας.

Ασθενείς σε ανάρρωση: Μετά από χειρουργείο ή σοβαρή ασθένεια οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά για να υποστηριχθούν η επούλωση και η αποκατάσταση.

Ποια είναι η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη;

Προσφάτως δημοσιεύτηκε η νέα ανεστραμμένη πυραμίδα από το USDA (Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ), όπου οι συστάσεις ως προς την πρόσληψη πρωτεΐνης άλλαξαν, συγκεκριμένα αυξήθηκαν, με την πρωτεΐνη από επαρκής να γίνεται πρωταγωνίστρια.

Παλαιότερα, για τον γενικό πληθυσμό, η ανάγκη ημερήσιας πρόσληψης ήταν 0,8-1 g/kg σωματικού βάρους, ενώ τώρα έχει διαμορφωθεί στο 1,2–1,6 g/kg σωματικού βάρους.