Πόσο σημαντικό είναι το νερό στην ζέστη και στον καύσωνα

Όταν ο υδράργυρος χτυπάει κόκκινο, το να πίνουμε νερό δεν είναι απλώς σημαντικό – είναι απαραίτητο. Και όχι μόνο η ποσότητα, αλλά και το είδος παίζει ρόλο. Το νερό της βρύσης είναι μια χαρά, όπως εξηγεί ο διατροφολόγος Ντιρκ Βέμπερ από το Ινστιτούτο Αθλητισμού και Επιστήμης του Αθλητισμού στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης (KIT). Έχει όμως ένα μικρό «μειονέκτημα»: η περιεκτικότητά του σε μέταλλα είναι σχετικά χαμηλή.

Με τον ιδρώτα χάνουμε όχι μόνο υγρά, αλλά και πολύτιμα μέταλλα – κυρίως νάτριο και, σε μικρότερο βαθμό, μαγνήσιο και κάλιο. Ο Βέμπερ προτείνει να επιλέγουμε μεταλλικό νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα, ώστε να αναπληρώνουμε πιο εύκολα αυτές τις απώλειες. «Ο οργανισμός ρυθμίζει μόνος του την ισορροπία», τονίζει.

Τσάι μέντας για δροσιά

Το τσάι μέντας είναι ιδανικό ρόφημα για τις ζεστές ημέρεςΕικόνα: Jiri Hera/Zoonar/picture alliance

Τις ζεστές ημέρες, 2–3 λίτρα υγρών είναι μια καλή βάση. Αν όμως ιδρώνουμε πολύ ή αθλούμαστε, η ανάγκη μπορεί να αυξηθεί αισθητά. Προσοχή όμως: τα ροφήματα δεν πρέπει να είναι παγωμένα. Όταν πίνουμε κάτι πολύ κρύο, το σώμα μας προσπαθεί να εξισορροπήσει τη θερμοκρασία, παράγοντας επιπλέον θερμότητα – το ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι θέλουμε. Επιπλέον, μπορεί να προκληθούν και γαστρεντερικές ενοχλήσεις.

Μια πιο «έξυπνη» επιλογή είναι το χλιαρό τσάι – και ειδικά το τσάι μέντας. Περιέχει ευεργετικά συστατικά, δεν έχει θερμίδες και η μενθόλη τού δίνει μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς.

Προσοχή σε καφέ και αλκοόλ

Ο καφές και το αλκοόλ έχουν διουρητική δράση, γι’ αυτό καλό είναι να τα αποφεύγουμε στον καύσωνα. «Σε μικρές ποσότητες δεν υπάρχει κίνδυνος, εφόσον είστε συνηθισμένοι», λέει ο Βέμπερ.

Το αλκοόλ όμως έχει και πολλές θερμίδες – κι αυτό σημαίνει πρόσθετη παραγωγή θερμότητας.

«Όσο πιο χαμηλές σε θερμίδες είναι οι επιλογές μας, τόσο το καλύτερο», σημειώνει ο ειδικός. Οι θερμίδες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενέργεια – και η αξιοποίησή τους από τον οργανισμό παράγει θερμότητα. Ακόμα και σε μικρές ποσότητες, οι λιπαρές τροφές μπορεί να «κρύβουν» πολλές θερμίδες.

Η καλύτερη λύση; Γεύματα πλούσια σε νερό: φρούτα, λαχανικά, πατάτες, σαλάτες, σούπες. Μια πρόταση είναι για παράδειγμα βρώμη για πρωινό, μια σαλάτα το μεσημέρι ή μια ελαφριά σούπα το βράδυ, που μπορούν να μας χορτάσουν χωρίς να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του σώματός μας.

Μικρά και συχνά γεύματα

Εν μέσω καύσωνα, καλύτερα να αποφεύγουμε τα βαριά, μεγάλα γεύματα. Ο Βέμπερ συνιστά πέντε ή έξι μικρότερες μερίδες την ημέρα και όχι φαγητό πολύ αργά το βράδυ, για να μην αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος τη νύχτα και να κοιμόμαστε καλύτερα.

Αν η διατροφή μας αποτελείται κυρίως από φρούτα και λαχανικά, δεν υπάρχει ιδιαίτερος περιορισμός στην ποσότητα. «Χωνεύονται γρήγορα και περιέχουν τόσο πολύ νερό, που η ποσότητά τους φαίνεται μεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα», εξηγεί.